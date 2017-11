Orange a officialisé ce mardi, sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales, son adhésion à la Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP).

Cinq ans après sa création, cette dernière s’est imposée comme un partenaire des collectivités et un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Elle compte plus de 200 adhérents industriels qui œuvrent pour l’aménagement et le développement numérique des territoires, à travers un modèle de réseaux neutres, ouverts et activés.

Ce rapprochement met en exergue, d’une part, la présence des membres de la FIRIP sur l’ensemble de la zone mutualisée, AMII (Appel à manifestation d’intention d’investissement) et RIP (Réseaux d’initiative publique) et d’autre part, la volonté de l’opérateur de s’investir davantage sur les réseaux d’initiative publique. « En officialisant aujourd’hui nos liens avec la FIRIP, nous rejoignons les ambitions du gouvernement dans sa volonté de proposer du haut débit pour tous en 2020, du THD pour tous en 2022, et la fibre pour tous en 2025. », explique dans un communiqué Pierre Louette, directeur général délégué du groupe Orange.