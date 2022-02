L’opérateur fibre Kosc Telecom disparait sous la marque Covage.

« Kosc Telecom et les réseaux de Covage – repris successivement par le Groupe Altitude en 2020 et 2021 – forment désormais un pôle d’activité unifié. Porté par la marque « Covage », celui-ci commercialisera des offres de gros sur le marché de la fibre aux entreprises », expose le groupe normand Altitude Infra dans un communiqué.

Historiquement, Kosc – expert neutre du FTTH Pro (fibre mutualisée) – a été lancé pour maintenir de la concurrence au sein du marché des télécoms d’entreprise. En acquérant Kosc en juillet 2020, le groupe Altitude, spécialisé dans les réseaux d’initiative publique (RIP), s’est donné les moyens de développer une activité dans les zones moyennement denses et très denses. En se saisissant de Covage en octobre 2021, il a mis la main sur 26 réseaux fibre publics et privés, dont 18 dédiés aux entreprises et 8 réseaux mixtes.

Son ambition est de devenir le troisième opérateur d’infrastructure de gros sur le marché de la fibre pour les entreprises en France « et couvrir 100 % des entreprises, à terme, en offrant à tous les opérateurs dédiés à celles-ci des réseaux neutres, ouverts, de qualité, avec un accompagnement de proximité », précise Brice Messier, le directeur général de Covage.

Le Groupe ajoute avoir mobilisé plus de 150 millions d’euros d’investissement pour accompagner la croissance de Covage, avec l’objectif de couvrir en propre 35 nouvelles villes françaises en FttO (Fiber to the Office) d’ici 2023 « dont certaines sont déjà en cours (Rouen, Strasbourg, Rennes, Grenoble et Paris), et l’accès à plus de 200 nouveaux NRO en zones AMII ». Il annonce également étendre son éligibilité à de nouveaux réseaux en zones RIP.

Altitude prévoit, d’ici l’été 2022, « une nouvelle identité de marque adossée à une refonte complète de son offre, ainsi qu’à une organisation et des outils optimisés afin d’unifier le parcours client pour renforcer son efficacité et sa proximité ».