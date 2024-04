L’intégrateur de logiciels de gestion de Boulogne-Billancourt annonce l’acquisition du grassois IGSI Calliope, l’activité Sage PME du groupe Calliope. IGSI est une société de 40 personnes, rentable, réalisant 6 M€ de chiffre d’affaires annuel, implantée à Grasse, à Lyon, à Annecy et à Troyes.

Avec IGSI, Parthena porte son chiffre d’affaires annuel à 50 M€ et son effectif à 265 personnes. Mais plus qu’un volume d’affaires, IGSI lui apporte des ressources commerciales et des consultants expérimentés dans un domaine où le recrutement reste extrêmement problématique. Ensuite, IGSI lui permet d’étendre sa couverture nationale avec des implantations dans le Sud Est où il était peu déployé (hormis une agence à Lyon et une petite agence à Marseille).

Au passage, Parthena hérite d’expertises dans les infrastructures. IGSI réalise en effet 50% de son CA dans les infrastructures. Une activité que Parthena avait abandonnée il y a cinq ans mais avec laquelle il a renoué depuis le rachat de Soserbat en novembre 2022 et qu’il compte activement redévelopper en s’appuyant sur le savoir-faire d’IGSI.

« La société IGSI affiche un taux d’attrition clients très faible grâce aux services de proximité qu’elle opère via son équipe infrastructures », expose Laurent Le Mercier, PDG de Parthena (photo), qui a conduit l’acquisition. Il y a donc « un modèle à prendre » et à développer dans l’ensemble du groupe pour consolider sa relation clients.

Outre cette activité infrastructures, Parthena récupère deux autres expertises identifiées comme des relais de croissance potentiels : le CRM et la gestion de production (GPAO). Sur le CRM, c’est encore un come-back pour Parthena qui s’était désintéressé de ce marché faute d’offre adaptée aux PME. Or, non seulement IGSI est un spécialiste de Sage CRM mais il édite depuis quelques mois sa propre solution de CRM : ICY. Un produit au périmètre fonctionnel étoffé qu’a tout de suite adopté Laurent Le Mercier, qui entend bien s’impliquer personnellement dans son développement commercial.

Pour IGSI, cette opération est l’opportunité de rejoindre un groupe positionné, comme lui, sur le marché des PME, de profiter de son savoir-faire en termes de marketing, de commerce, de RH et juridique. Parthena va lui donner les moyens de se développer dans le Sud. Son dirigeant, Éric Rebroin, devrait conserver la direction de l’agence grassoise et se voir confier le pôle infrastructures et réseau du groupe.