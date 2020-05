Le groupe né du rapprochement de 3Li Business Solutions, Titanium et Groupe Diagonal’ fin 2017 repasse à l’offensive : il annonce l’acquisition de l’intégrateur de solutions Sage IGSI et la prise de fonction de Fabrice Tétu comme président (photo). Ce dernier est le fondateur et ex-président de l’intégrateur-hébergeur Diademys, racheté par Claranet en 2016. Recruté pour ses compétences en business développement et en intégration d’entreprises, il succède à Thierry Cavaille, qui assumait la direction opérationnelle du groupe depuis sa création il y a 30 mois.

Installé à Grasse dans les Bouches-du-Rhône, IGSI est une société de 24 personnes réalisant 3,7 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel spécialisée dans l’intégration des solutions de gestion (Sage et EBP) et l’édition de solutions CRM métiers. Cette opération permet à Calliope de renforcer son activité Sage (qui dépassera ainsi 10% du chiffre d’affaires) mais aussi d’étoffer son propre catalogue d’applications verticales et ses services d’externalisation d’applications.

Au passage, le rachat d’IGSI est l’opportunité pour Calliope de muscler son management. Les deux fondateurs d’IGSI Eric Merlin et Eric Rebroin qui réinvestissent dans le groupe Calliope, vont s’y impliquer opérationnellement. Tout en continuant à faire croître leur périmètre historique, le premier est appelé à prendre sous sa responsabilité l’ensemble des activités Sage et le second devrait se consacrer aux projets d’infrastructures.

Groupe de 230 personnes réalisant environ 30 millions d’euros de chiffre d’affaires via une douzaine d’implantations réparties sur tout le territoire, Calliope renoue donc avec sa logique de build-up (ou croissance par agrégation d’entreprises) originelle. Lors de sa création en 2017, le groupe soutenu par le fonds Industrie & Finance Investissements (rebaptisé depuis Bee Up Capital) – le même qui soutient Cyllene – ambitionnait de devenir l’un des leaders français sur le marché de l’intégration et de l’édition de logiciels de gestion (ERP & CRM) autour des technologies Microsoft avec un objectif de 100 M€ à l’horizon 2020. Un objectif qui a évolué depuis, Calliope se positionnant désormais comme un intégrateur de solutions de gestion pour les PME et ETI et comme un éditeur de solutions verticales.