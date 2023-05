L’intégrateur de logiciels de gestion de Boulogne-Billancourt Parthena Consultant annonce l’acquisition de son homologue parisien INGsoft, une société de 10 personnes spécialisée dans les logiciels Sage et réalisant un peu plus de 1 million de chiffre d’affaires annuel.

« Nous cherchions des personnes compétentes sur le marché pour étoffer notre équipe en charge de la relation client post-implémentation, explique Laurent Le Mercier, PDG de Parthena Consultant (photo). L’équipe d’INGsoft est reconnue pour sa capacité à adapter les produits de Sage, notamment son offre FRP 1000, aux besoins des clients en fournissant des « spécifiques » complétant les logiciels standards fournis par l’éditeur. »

Cet accompagnement des clients en phase post-implémentation est fondamental pour l’intégrateur. « C’est là que les clients nous attendent », poursuit Laurent Le Mercier. C’est une fois que le produit est déployé et qu’il est pris en main par les utilisateurs que de nouveaux besoins apparaissent. Les utilisateurs expriment des attentes d’assistance, pour mieux utiliser le produit, mais aussi des demandes d’évolution du produit lui-même. « Si ce travail est bien fait, cela permet de conforter les clients dans leurs choix technologiques et de les garder plus longtemps ».

Ce travail d’accompagnement, c’est le rôle du pôle assistance chez Parthena. Pôle dont Michael Szterenszus, président d’INGsoft, prend la direction, appuyé par une partie de son équipe historique.

L’entité juridique d’INGsoft est appelée à disparaître rapidement, ses équipes étant appelées à rejoindre ses locaux de Boulogne Billancourt et à se fondre dans les différents services de Parthena Consultant.

C’est la douzième opération de croissance externe de Parthena. Une opération qui intervient après les acquisitions de Soserbat en novembre dernier et de Project SI il y a un an. Parthena Consultant a réalisé 30 M€ de chiffre d’affaires en 2022, compte 220 collaborateurs et revendique un portefeuille de plus de 1.900 clients sous contrat.