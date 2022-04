L’intégrateur de logiciels de gestion d’Antony (Hauts-de-Seine) passe sous la bannière Parthena Consultant. Originaire comme lui des Hauts-de-Seine (Boulogne-Billancourt), Parthena Consultant exerce le même métier et s’appuie sur les mêmes partenaires : Sage, Cegid, Lucca et ReportOne. Seulement, Parthena Consultant est six fois plus gros (24 M€ de chiffre d’affaires contre 4 M€ pour Project SI) et réalise l’essentiel de son activité (70%) sur le segment des entreprises de taille intermédiaire quand Project SI est tourné à 90% sur les PME.

Project SI, qui s’était déjà séparé de son activité infrastructures il y a un an (revendue à Promosoft Informatique), cherchait à s’adosser. L’intégrateur trouve dans Parthena un partenaire évoluant dans le même écosystème et à la culture comparable. Parthena cherchait de son côté à rééquilibrer son portefeuille clients sur le segment PME, dont la dynamique de croissance en sortie de crise sanitaire est loin derrière celle du segment des entreprises intermédiaires, selon Laurent Le Mercier, PDG du groupe Parthena Consultant (photo). Ce dernier explique ainsi que le groupe Parthena a terminé son exercice 2021-2022 le 31 mars dernier sur une croissance de 48% de ses prises de commandes sur le segment des entreprises intermédiaires, tandis que son activité PME affichait une croissance de ses revenus de l’ordre de quelques pourcents.

Cette opération est aussi l’opportunité pour Parthena de renforcer significativement ses équipes avec des consultants expérimentés – Project SI compte 32 salariés – et de compléter sa couverture géographique. Project SI est en effet présent à Marseille via une agence de 8 personnes. Si l’essentiel de ses ressources reste concentré en région parisienne, le groupe Parthena est également implanté à Lille, où il compte une vingtaine de salariés depuis ses acquisitions de DWS et de Pro-GRH en 2020, et à Lyon, où il a ouvert une agence en 2018, qui emploie aujourd’hui une quinzaine de personnes.

Jean-Philippe Hlavaty et Xavier Gerardin, qui co-dirigeaient le groupe Project restent au sein du groupe Parthena en tant que salariés pour accompagner les acquéreurs dans la compréhension des clients et des collaborateurs de Project. Jean-Philippe Hlavaty est rattaché à la direction financière, tandis que Xavier Gerardin est en charge de la stratégie et des partenariats. En revanche, ils ne seront plus directement en charge de la gestion opérationnelle du périmètre Project.

Du reste, Parthena a d’ores et déjà commencé à intégrer les salariés de Project dans ses propres équipes et dans son organisation. Un travail d’intégration qui devrait être rapidement achevé et qui devrait se conclure à terme par la fermeture des locaux d’Antony.