Au premier semestre fiscal 2025, OVHcloud a enregistré un bénéfice net de 7,2 millions d’euros contre une perte de 17,2 millions d’euros, un an auparavant. Le groupe roubaisien avait déjà enregistré un bénéfice net de 6,9 millions d’euros au second semestre 2024 et semble bien parti pour réaliser son premier exercice rentable depuis son introduction en bourse en 2021.

Sur le trimestre fiscal couvrant la période de septembre 2024 à février 2025, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 536,0 millions d’euros, en hausse de 10,2 % en données comparables par rapport au premier semestre 2024 et de 10,3 % en données publiées. La croissance est tirée par le cloud public (+17,4%) à 103,8 millions d’euros et dans une moindre mesure par le cloud privé (+10,5%) à 334,2 millions d’euros et les activités Wecloud (+2,9%) à 98 millions d’euros.

« La bonne dynamique de nos produits Cloud public et de nos offres souveraines, ainsi que la forte demande à l’international nous ont permis d’enregistrer une solide croissance au premier semestre », commente dans un communiqué le directeur général Benjamin Revcolevschi. « Ce semestre a été également marqué par le lancement de nouveaux produits Cloud public et l’obtention d’une nouvelle qualification SecNumCloud. »

OVHcloud confirme ses objectifs annuels avec une croissance organique du chiffre d’affaires attendue entre 9% et 11% et une marge d’Ebitda ajusté aux alentours de 40%.

« Dans le contexte géopolitique actuel, nous constatons un changement dans les préoccupations des entreprises privées et des organisations publiques en Europe », ajoute Benjamin Revcolevschi. « En tant que leader européen du Cloud, nous sommes vus comme le partenaire naturel pour répondre à leurs enjeux de souveraineté. »

Suite à la publication, l’action OVHcloud enchaine deux séances avec une hausse de plus de 9% et progresse de plus de 50% depuis le début de l’année.