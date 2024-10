L’actualité est nourrie pour OVHcloud qui a publié ses résultats annuels 2024, renouvelé son équipe dirigeante et lancé un projet d’offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA).

Le groupe roubaisien a rassuré en publiant des résultats en ligne avec les objectifs. Après un début d’année difficile, il avait revu ses prévisions en baisse après le premier semestre. Pas de mauvaise surprise cette fois, avec un chiffre d’affaires de 993 M€ en hausse de 10,7 % par rapport à l’exercice 2023 et une marge d’Ebitda de 38,4%, en progression de 2,1 points. Le groupe essuie encore une perte nette de 10,3 M€ mais fortement réduite par rapport aux 40,3 M€ du précédent exercice.

Dans le détail des activités, OVHcloud a enregistré des revenus de 623,6 M€ pour le cloud privé (+11,3%), de 182,8 M€ pour le cloud public (+18,3%) et 186,7 M€ sur le segment Webcloud (+2,3%).

Le chiffre d’affaires pour la France atteint 482,6 M€ (+9,4%), 288,9 M€ pour l’Europe (+14,2%) et 221,6 M€ (+9%) pour le reste du monde.

« Après une période d’investissements majeurs, OVHcloud débute une nouvelle phase de développement, avec la nomination de Benjamin Revcolevschi au poste de directeur général et de nouveaux objectifs au-delà de l’exercice 2025 », déclare le groupe dans son communiqué. Il succède à Michel Paulin, qui a occupé le poste pendant 6 ans. Ancien directeur de Fujitsu France et de DXC Technology en France et au Benelux, Benjamin Revcolevschi avait rejoint OVH en mai dernier en qualité de DGA.

Les objectifs visés mentionnés dans la déclaration sont une croissance durable d’environ 10%, une marge d’Ebitda supérieure à 40% et un flux de trésorerie disponible avec effet de levier positif à partir de l’exercice 2026.

L’OPRA annoncée est d’un montant de 350 M€, à 9€ par action, soit une prime de presque 15% par rapport au cours du 23 octobre et représentant un maximum de 20,41% du capital. Avec cette opération de réduction du capital, la participation de la famille Klaba augmentera de 68% à un maximum de 81% après l’opération.

A la bourse de Paris, l’action OVHcloud a commencé à s’ajuster en conséquence en clôturant en hausse de plus de 11% à 8,73€.