Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en renforçant la marque… Dell !

C’est un sacré pari marketing auquel se livre Dell. Abandonner des marques bien inscrites dans l’inconscient collectif pour se réinventer, réinventer son offre, alors que le PC connaît une révolution avec l’introduction de l’IA et du concept « Copilot+ PC ».

Pour Dell, le marché PC vit un point d’inflexion et c’est donc le bon moment pour repenser l’offre et la rendre plus immédiatement lisible.

Désormais, la gamme PC sera divisée en 3 familles (Dell, Dell Pro, Dell Pro Max), elles-mêmes subdivisées en 3 niveaux de finition (Base, Plus, Premium).

Exit donc les marques XPS, Latitude, Optiplex, Inspiron, Precision… Seule la marque de gaming Alienware résiste à la grande vague de nettoyage.

Dans cette nouvelle redistribution des offres :

>> Les machines labélisées simplement « Dell » sont des ordinateurs grand public. Ils sont vendus en ligne et dans les grandes surfaces. Ils sont conçus pour l’école, le travail à domicile, le divertissement et les jeux occasionnels.

>> La gamme « Dell Pro » est destinée aux entreprises avec des machines spécialement conçues pour le travail de productivité et la maintenance de parcs informatiques. Elles sont vendues en ligne et via les grossistes B2B.

>> La gamme « Dell Pro Max » est conçue pour offrir des performances maximales et propose des ordinateurs et des stations de travail haut de gamme pour des besoins pointus en IA, en développement, en data-science, en CAO/DAO, en création multimédia, etc.

Dans chacune de ces trois « branches », Dell propose trois types de finition :

« Base » représente les modèles d’entrée de gamme avec des fonctionnalités de base.

« Plus » représente les modèles de milieu de gamme avec quelques fonctionnalités avancées.

« Premium » désigne le plus haut niveau de finition avec des écrans 4K ou 8K, les processeurs les plus puissants, etc.

Ce changement de marques s’accompagne d’une volonté d’utiliser des matériaux durables et fiables, d’un relooking des machines et surtout d’une grande trouvaille : des connecteurs USB-C « modulaires » qui peuvent aisément être remplacés sans fer à souder et simplement avec un tournevis. Une vraie révolution dans la réparabilité des PC portables !

Présentée ainsi, l’offre semble effectivement plus lisible. En gros, les appareils « Dell Pro Max » dérivent de l’ancienne gamme de workstations « Precision » et les « Dell Pro » à l’ancienne gamme « Latitude » alors que la finition « Premium » fait plutôt écho à l’ancienne gamme « XPS ». Ça, c’est pour la théorie. En pratique, les choses demeurent incroyablement complexes en raison de la multiplicité des modèles et de leurs déclinaisons.

Prenons un exemple pratique avec la nouvelle gamme d’ordinateurs portables dotés d’un écran 14 pouces.

Dell propose :

Un Dell Pro Max 14 (en version Plus et Premium) pour ceux qui recherchent ce qui se fait de plus puissant et un Dell 14 Plus ainsi qu’un Dell 14 Plus « 2-in-1 » pour ceux qui recherchent des machines les plus accessibles.

Mais Dell propose également toute une gamme de machines professionnelles « Dell Pro 14 » avec des modèles « Dell Pro 14 (de base) », « Dell Pro 14 Plus » et « Dell Pro 14 Premium ». Le constructeur les présente ainsi :

Dell Pro 14 : Le modèle d’entrée de gamme offre les performances essentielles pour la productivité quotidienne. Disponible en 14 et 16 pouces, il se décline en finition métallique argent platine ou en finition texturée laser gris magnétite. Son écran au format 16:10 à faible consommation optimise l’autonomie pour travailler efficacement en mobilité.

Les machines sont disponibles en processeurs Intel (Core Ultra 5 et Ultra 7 série 200V) ou en processeurs AMD Ryzen AI. Et c’est ainsi la première fois que Dell propose de l’AMD sur des machines destinées aux entreprises !

Dell Pro 14 Plus : Le portable professionnel le plus modulable du marché s’adapte à tous les profils d’utilisateurs. Disponible en version classique ou convertible 2-en-1, il partage le même BIOS système pour simplifier la gestion IT. Son design minimaliste en argent platine intègre 50 % d’aluminium recyclé à faibles émissions. Il offre une connectique complète (USB, HDMI, Thunderbolt), la 5G et le Wi-Fi 7 pour une flexibilité maximale. Certifié MIL-STD pour la durabilité, il arbore un écran aux bordures fines au format 16:10 optimisé pour la productivité.

Les machines sont disponibles avec des processeurs Intel de dernière génération : Core Ultra 5-236V, Core Ultra 5-238V, Core Ultra 5-268V.

Dell Pro 14 Premium : Présenté comme « Un portable ultra-fin et léger conçu pour les cadres et consultants en déplacement ». Disponible en 13 et 14 pouces, c’est le plus compact de la gamme Pro avec seulement 1,07 kg. Son autonomie atteint 21,2 heures, soit 51 % de plus que le modèle précédent. Les performances sont nettement améliorées : +36 % en multithread, +19 % en single-thread, +82 % en rendu graphique et 3,5 fois plus rapide en IA. Il intègre une caméra 8MP HDR et se distingue par sa discrétion sonore grâce à un nouveau système de double ventilation. Le châssis est à 90% en magnésium recyclé.

Le Dell Pro 14 Premium dispose d’un écran « Tandem OLED » 24% plus économe et 49% plus lumineux que les précédents écrans OLED.

Les machines sont disponibles avec des processeurs Intel de dernière génération : Core Ultra 5-236V, Core Ultra 5-238V, Core Ultra 7-266V, Core Ultra 7-268V.

Dell Pro Rugged 14 : Et oui, surprise, outre les déclinaisons Base/Plus/Premium, certains modèles bénéficient d’une déclinaison durcie « Rugged » à l’instar justement du « Dell Pro 14 ».

La conception est spécialement adaptée aux conditions de terrain les plus difficiles. Ces machines sont destinées aux usines, aux militaires, aux policiers, aux garagistes, aux chantiers.

Ce Dell Pro « Rugged » est lui aussi animé par des processeurs Intel mais de génération précédente : Core Ultra 5-125U, Core Ultra 5-135U et Core Ultra.

La bonne nouvelle, c’est que Dell n’abandonne pas le monde de l’équipement durci.

Dit autrement, la simplification du nommage n’est qu’apparente. Car dans la réalité, les acheteurs se retrouvent toujours confrontés à une multitude de déclinaisons, de facteurs de forme et derrière de choix d’écrans, de choix de processeurs, de choix de capacité mémoire et capacité de stockage. Il est donc, comme toujours, impératif de bien déterminer les besoins (qui vous guideront entre les modèles Dell, Dell Pro, Dell Pro Max, Dell Pro Rugged) et les budgets (qui vous guideront alors sur les déclinaisons Base/Plus/Premium).

Enfin, certains modèles Dell seront également disponibles avec des processeurs Qualcomm Snapdragon X, Snapdragon X Plus et Snapdragon X Elite même si le constructeur doit encore donner plus de détails sur les disponibilités et les prix de ces modèles.