L’opérateur Orange et la licorne française Mistral AI annoncent un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de l’intelligence artificielle en Europe. Le sommet de l’IA à Paris a été l’occasion d’officialiser plusieurs accords dans le domaine des télécoms. Free s’est également associé à Mistral AI et proposera gratuitement à ses abonnés pendant un an l’assistant d’IA Le Chat Pro. Bouygues Telecom a passé un accord similaire avec la startup américaine Perplexity AI pour proposer à ses abonnés le service de recherche Perplexity Pro.

L’accord entre Mistral AI et Orange est plus ambitieux, par sa dimension européenne et ses objectifs. « Cette collaboration est sans précédent car elle intègre pleinement la dimension recherche. Elle va favoriser l’adoption massive de l’IA et permettre son plein potentiel à travers des réseaux de haute performance, adaptés aux conversations en temps réel », a déclaré la CEO d’Orange Christel Heydemann.

Les deux acteurs entendent d’abord faire converger leur effort de recherche et développement pour adapter les réseaux de télécommunications à l’usage massif des services d’IA, notamment au niveau de la latence, pour offrir un accès fluide aux solutions avancées comme l’IA agentique et multimodale.

Orange va aussi intégrer à son portfolio d’IA plusieurs solutions de Mistral AI. Le modèle de génération de code Codestral va enrichir la solution SaaS muti-LLM Live Intelligence commercialisée par Orange Business. L’opérateur veut avec cette offre accompagner les entreprises dans leur développement logiciel « en garantissant une souveraineté complète sur leurs données et leurs processus ».

Orange proposera enfin l’application Le Chat mais uniquement en option pour ses abonnés Mobile Pro. Une limitation malvenue quand Free, sur des forfaits moins chers, propose temporairement la gratuité sur la version Pro du service.