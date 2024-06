Mistral AI a officialisé mardi une levée de fonds de 600 millions d’euros en Série B, confirmant l’information rapportée par le Wall Street le mois dernier. La pépite française des modèles d’IA générative souffle sa première bougie en dépassant le milliard d’euros de fonds levés. Elle avait attiré 105 millions pour son tour d’amorçage à l’été 2023 et 385 millions d’euros six mois plus tard en série A. Sa valorisation atteint désormais près de 6 milliards de dollars, trois fois plus qu’il y a six mois.

Le nouveau tour de table a été conduit par General Catalyst et les précédents investisseurs dont LightSpeed, Andreessen Horowitz, BPI France, et BNP Paribas, ainsi que les géants technologiques Salesforce, IBM et Nvidia. Malgré la rué des investisseurs, la startup a assuré que le tour de table « garantissait le maintien de l’indépendance de l’entreprise, qui reste entièrement sous le contrôle des fondateurs ».

« Je suis ravi de voir des investisseurs, nouveaux et existants, renouveler leur confiance dans notre activité et apporter un nouveau soutien à son développement », a déclaré Arthur Mensch, patron et cofondateur de Mistral AI, dans un communiqué.

Les fonds levés vont permettre à Mistral AI de développer les capacités de calcul massives nécessaires au développement de ses modèles et de continuer à attirer les talents. Énormes pour une startup qui compte à ce stade 60 employés, ils restent en retrait par rapport à ses rivaux américains. Anthropic a déjà levé plus de 7 milliards de dollars et OpenAI obtenu plus de 13 milliards de dollars de financement de Microsoft.

Avec des moyens plus limités, Mistral AI a réussi le tour de force de mettre sur le marché des modèles au niveau des meilleurs standards du maché, d’abord avec Mistral 7B puis Mistral Large et dernièrement avec son modèle pour le code Codestral. La startup continue aussi d’enrichir les services de sa plateforme (« La Plateforme ») proposant aux entreprises une offre pour personnaliser leurs modèles.

Visant l’international, Mistral AI a ouvert une antenne dans la Silicon Valley et noué des partenariats de distribution avec Microsoft, Snowflake et Databricks.