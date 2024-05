La licorne française Mistral AI lance un modèle d’intelligence artificielle générative (LLM) conçu spécifiquement pour générer du code. Baptisé Codestral, il se veut l’allié des équipes de développement informatique.

« Le modèle a été entraîné sur un ensemble de données diversifié de plus de 80 langages de programmation », précise Mistral AI dans un communiqué, « y compris les plus populaires, tels que Python, Java, C, C++, JavaScript et Bash, mais aussi Swift et Fortran ». L’interaction avec le code se fait via une instruction partagée et une API.

Plusieurs promesses sont à la clé avec ce LLM doté de 22 milliards de paramètres et d’une fenêtre contextuelle de 32k, plus large que ses concurrents : gain de temps, diminution des erreurs, production de tests, remplissage de codes.

Le modèle est téléchargeable sur HuggingFace à des fins de recherche et de test. Une version Instruct est disponible via Le Chat, l’interface conversationnelle gratuite de Mistral AI. Codestral est également disponible immédiatement sur l’API – api.mistral.ai – avec une facturation des requêtes par jeton.