Olivier Marcillaud prend le poste de DG de Dstny France, fournisseur de solutions de communications unifiées sécurisées dans le cloud.

Il a pour mission de consolider et étendre la présence de Dstny, en renforçant les liens avec les partenaires et clients. « Son ambition est de passer d’une croissance de 15% par an actuellement à 30 % d’ici 2027 », selon un communiqué.

Diplômé de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, Olivier Marcillaud est fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur IT. Il a été consultant en stratégie chez Bain&co et a travaillé chez Canal+ et Capgemini, ou encore chez Sipartech et Solutions 30.

Il succède à Laurent Silvestri, un des co-fondateurs de Dstny. Ce dernier demeure dans l’entreprise afin de continuer d’accompagner son développement en France et en Europe.