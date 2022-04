Bien plus que le témoignage de son appartenance à un groupe européen, l’adoption du nom Dstny intervenu fin février marque un véritable tournant stratégique pour l’ex-OpenIP. Après deux années passées à se construire, le groupe se projette de plus en plus, non pas comme un agrégateur, mais comme le fournisseur d’une plateforme de communication et de collaboration. Plusieurs acquisitions récentes sont venues nourrir ce positionnement.

À la fin de l’année dernière, le groupe a ainsi racheté le Suédois Telepo, éditeur d’une solution de communication unifiée sous forme de service, utilisée par plus de 2 millions de personnes dans le monde entier via des fournisseurs de services hébergés, des opérateurs et de gros intégrateurs.

Concomitamment, Dstny mettait la main sur Soluneo, un intégrateur Telepo à l’origine d’une couche de services applicatifs permettant aux revendeurs et aux fournisseurs de services infogérés de simplifier l’activation, la supervision, et la connexion de Telepo au système d’information des clients.

En janvier dernier, Dstny a encore enrichi son catalogue de solutions en prenant le contrôle du Suédois Meridix, spécialisé dans la collecte et l’analyse de données. De quoi lui donner une vision plus claire de l’usage que les utilisateurs font de sa plateforme de communication.

Et la semaine dernière, Dstny annonçait l’acquisition du Britannique Qunifi, éditeur d’une plateforme permettant d’intégrer Microsoft Teams dans n’importe quel système de téléphonie existant (PBX ou Trunk SIP).

Ces acquisitions viennent compléter des acquisitions plus anciennes telles qu’Escaux en 2019, qui avait donné naissance à l’offre convergence fixe-mobile SIM Revolution d’OpenIP en juin 2021, et l’opérateur de services télécom dans le cloud Voips en 2020.

Dstny prépare une plateforme qui unifie ces produits innovants avec ses outils existants de gestion du parcours client. Une première version intégrant la solution UCaaS de Telepo sera présentée en juin sur le salon IT Partners. Les autres suivront. Jean-Baptiste Pecchi, directeur général de Dstny France explique que les partenaires du groupe – intégrateurs et fournisseurs de services hébergés – auront le choix d’activer ou non ces différentes solutions au fur et à mesure qu’elles seront mises à leur disposition.

Mais, quels que soient leurs choix, Jean-Baptiste Pecchi tient à souligner qu’ils pourront continuer à travailler avec les solutions de téléphonie standards du marché tout en générant de la valeur – des remises – sur l’achat de ses services de communications (numéros, portabilité des numéros, accès Internet, voix, etc.). De même, à travers ses récentes acquisitions Dstny donne des gages à ses partenaires sur le fait qu’il sera en mesure de leur fournir un catalogue d’offres pertinent répondant aux besoins des entreprises et que ce catalogue sera disponible en marque blanche, leur garantissant un partage de valeur.