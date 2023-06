Le fournisseur européen de solutions de communications sécurisées dans le cloud Dstny annonce qu’il vient de refinancer sa dette existante et de lever un montant équivalent pour poursuivre son expansion. La partie refinancement est assurée par la société de capital-investissement Seven2 (ex Apax Partners), investisseur de Dstny depuis 2019, peu avant sa fusion avec le français OpenIP. La nouvelle ligne de financement est apportée par deux fonds de crédit privés.

« Nous sommes extrêmement fiers, en tant qu’entreprise ambitieuse et innovante, d’avoir une fois de plus, gagné la confiance de nos bailleurs de fonds existants, compte tenu des conditions actuelles du marché et des taux d’intérêt », commente dans un communiqué Daan De Wever, cofondateur et PDG du groupe. « Nous avons pu obtenir des moyens financiers supplémentaires en plus du refinancement de notre dette, ce qui nous donne une forte impulsion pour de nouvelles acquisitions. »

Initialement opérateurs de solutions de connectivité et de communication en Belgique, Dstny est devenu après une quinzaine d’acquisitions l’un des principaux fournisseurs européens de plates-formes de communications d’entreprises, disposant de ses propres technologies et infrastructures. Désormais également éditeur, il a démarré l’an dernier la commercialisation de sa propre solution de communication unifiée dans le Cloud : Dstny Mobile Business Communication as a Service (MBCaaS), orientée vers un usage mobile et nativement intégrée à Microsoft Teams.

La société dont le siège est à Bruxelles emploie 1 000 personnes dans 7 pays européens dont 200 en France. Elle a généré en 2022 un chiffre d’affaires annuel d’environ 250 M€ dont 57 M€ en France.

En France où elle a déjà fait trois acquisitions depuis l’entrée au capital de Seven2 (OpenIP, Alliantel et IPLine), Dstny déclare vouloir accélérer sa croissance organique par de nouvelles acquisitions dès 2023.