Ça y est, Dstny (ex-OpenIP) est prêt ! Comme il l’avait annoncé, l’opérateur de services de communication devient éditeur et s’apprête à démarrer la commercialisation de sa propre solution de communication unifiée dans le Cloud : Dstny Mobile Business Communication as a Service (MBCaaS). Celle-ci sera présentée lors d’un tour de France, le Dstny Experience Tour, qui démarre ce 29 novembre à Bordeaux.

MBCaaS est le produit de deux acquisitions réalisées par le groupe : Telepo en juin 2021 et Qunifi début 2022. Deux acquisitions qui lui ont permis d’intégrer deux usages clés qui seront au cœur de sa proposition de valeur : le mobile d’abord (mobile first) et l’intégration native avec Microsoft Teams, qui revendique actuellement près de 300 millions d’utilisateurs.

La fonction « mobile d’abord » fait du téléphone portable le point de passage privilégié pour entrer dans le système de communication de l’entreprise. Son usage est déjà majoritaire dans des pays comme la Suède.

En s’intégrant nativement avec Teams, qui approche les 300 millions d’utilisateurs, Dstny démultiplie l’audience potentielle de sa plateforme de communication en permettant aux entreprises utilisatrices d’y accéder depuis Teams. D’une manière générale, MBCaaS a vocation à s’interfacer avec un maximum d’applications d’entreprise, notamment les CRM.

Dstny prévoit de continuer à faire évoluer et à maintenir son application historique Metanext – développée sur la base de la technologie Metaswitch – pendant encore au moins deux ans. Pour l’instant, aucun chemin de migration vers MBCaaS n’a été défini, mais Dstny ne doute pas que les fonctionnalités différenciantes de son produit, son ouverture aux applications tierces et sa capacité à intégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités, sauront convaincre nombre de ses clients de migrer.

Dans l’immédiat, Dstny cherche à convaincre ses partenaires et à faire en sorte qu’ils s’approprient l’offre. C’est la raison d’être du tour de France. À cette occasion, Dstny en fait évoluer la formule en ajoutant aux traditionnels ateliers techniques de l’après-midi une session commerce et marketing pour aider les partenaires à positionner la solution et identifier les bons interlocuteurs dans les entreprises.

De fait, si Dstny reste fidèle à son modèle de commercialisation en marque blanche plébiscité par les partenaires, leur rôle est appelé à évoluer dans le cadre du déploiement de MBCaaS. Confortés dans un rôle d’opérateur de services jusque-là, Dstny entend leur faire endosser un rôle d’opérateur de solution impliquant de maîtriser l’impact business des fonctionnalités déployées. « L’enjeu va être de rendre les entreprises clientes plus efficaces commercialement en déployant les bonnes fonctionnalités en fonction de leurs objectifs business », expose Jean-Baptiste Pecchi, directeur général de Dstny France.

À noter à ce propos, l’arrivée prochaine de fonctions d’analyse des communications multicanal basée sur l’intelligence artificielle et de fonctionnalités d’analyse statistiques permettant de piloter la qualité des interactions de l’entreprise avec ses clients.

Après Bordeaux, le Dstny Experience Tour fera étape à Aix-Marseille le 6 décembre, à Lille le 10 janvier, Lyon le 17 janvier, Strasbourg le 24 janvier et Paris le 31 janvier. Dstny attend une trentaine de participants à chaque étape.