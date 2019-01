« Finalement c’est à Dallas, au Texas, que je vais habiter en 2019 avec ma famille. Ma 4ème vie chez OVH a commencé ce matin. Une team incroyable, le marché incroyable, plein de monde à rencontrer et développer OVH aux USA », c’est par un simple tweet que le fondateur et président d’OVH, Octave Klaba, a annoncé son départ aux Etats-Unis.

Lors d’une keynote au salon des entrepreneurs l’an dernier,ce lui qui se définissait comme un« paysan-entrepreneur » propriétaire d’une société à cultiver constatait les différences entre le fonctionnement des entreprises en Europe et aux Etats-Unis, avec une pointe d’émerveillement pour ce dernier pays. « Comment peut-on faire un groupe mondial en Europe ? C’est hyper compliqué par la culture. On ne trouve par exemple pas de gens suffisamment scalables qui peuvent s’adapter à une forte croissance, pour pouvoir grandir, doubler les effectifs chaque année, lorsqu’on dépasse 5.000, 10.000 personnes. Ce type de personnes on le trouve aux USA uniquement », avait-il alors notamment déclaré.

Interroge par nos confrères du Monde Informatique, Octave Klaba a fait savoir par son service presse qu’il va pouvoir mieux se consacrer à la mise en œuvre de sa vision d’OVH et au rayonnement international de l’entreprise.

Pourquoi le Texas ? Bien desservi par avion, l’Etat occupe une position centrale entre la côte Est et la côte Ouest, les deux régions où est installée la société. Dallas est également un bassin d’emploi important. Profitant de la manne du pétrole, le Texas est par ailleurs réputé pour sa fiscalité avantageuse, ce qui n’a probablement pas échappé à celui qui fut classé l’an dernier 55ème fortune de France par Challenge. Il n’y a ni impôt sur le revenu, ni impôt sur les sociétés, ni impôt sur les plus-values.

Octave Klaba promet toutefois que la création d’acteurs IT européens capables de lutter contre les géants américains est toujours à l’ordre du jour. « … bien sûr on continue vGAFAM … juste Paris devra attendre », précise son tweet.