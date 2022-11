Avec 16 câbles sous-marins dans sa rade et un grand nombre de datacenters autour de son port, Marseille est le septième point névralgique du trafic Internet mondial. La cité phocéenne fera bientôt partie du top 5 des hubs mondiaux quand l’installation du plus long câble au monde, 2Africa, sera finalisée.

« Avec Paris, la France est le seul pays d’Europe à avoir deux villes dans le top 10 mondial », se félicite Fabrice Coquio, le directeur général France de Digital Realty (ex-Interxion), auprès de notre confrère des Echos. Le groupe américain loue des espaces aux mastodontes du cloud et aux opérateurs télécoms depuis ses quatre centres de données en propre à Marseille.

La position géographique de la ville est idéale, comme le précisait le journaliste Albert Londres en son temps : le port de Marseille est la porte d’accès numérique vers l’Afrique via le détroit de Gibraltar ainsi que vers le Moyen-Orient et l’Inde en passant par le canal de Suez. Par ailleurs, il est connecté aux autres hubs Internet terrestres européens. Marseille est notamment le point d’arrivée en France de Peace, le câble chinois qui relie la ville à Singapour en passant par à Malte, la côte Est de l’Afrique et le Pakistan.

Ceci explique notamment pourquoi l’on peut voir plusieurs marques spéciales jaunes dans la rade de Marseille, que les bateaux doivent contourner. Ceci explique aussi pourquoi la coupure d’un câble en fibre optique dans les Bouches-du-Rhône le mois dernier a été ressentie dans le monde entier.