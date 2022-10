Un responsable des opérations cloud de la société californienne de cybersécurité Zscaler rapporte depuis hier matin qu’une coupure de câble de fibre optique a eu lieu à Aix-en-Provence. Or, ce lien backbone terrestre est connecté à trois lignes dans la rade de Marseille qui gèrent le trafic internet vers d’autres continents (Afrique, Moyen-Orient, Asie). Ce responsable assure que les liaisons avec les trois câbles sous-marins ont été réparées hier après-midi.

« En raison de la coupure du câble, on a pu constater une perte de paquets et une latence des sites Web et applications qui passent par les chemins impactés », peut-on lire dans un communiqué. « Zscaler a procédé à des ajustements de routage pour contourner le problème mais, dans certains cas, nous constatons que le chemin inverse des fournisseurs d’applications/de contenus, qui est sous le contrôle des fournisseurs d’applications/de contenus, traverse toujours les chemins impactés ».

D’après Jay Chaudhry, le PDG de Zscaler, « cette coupure de fibre est un acte de vandalisme ». Le sabotage aurait eu lieu dans la nuit du 17 au 18 octobre.

Il n’y a pour l’instant aucune preuve de l’identité de la personne – ou du groupe de personnes – qui aurait coupé cette infrastructure très sensible et apparemment facile d’accès.