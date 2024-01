La région Occitanie devrait bientôt lancer à son tour son Campus Cyber, « lieu totem » pour sa filière cybersécurité et visant à coordonner les actions de lutte contre la cybercriminalité. Antenne du Campus national ouvert en 2022 à La Défense à Paris, il deviendrait le troisième campus territorial après ceux de Lille (Hauts-de-France) et Pessac (Nouvelle-Aquitaine), inaugurés respectivement en avril et juillet 2023.

« Tous les voyants sont au vert », confirme à La Tribune Marc Sztulman, conseiller régional d’Occitanie, qui espère une inauguration dans les prochains mois. Le nouveau lieu sera appelé « Campus Cyber Occ’ » et situé à Labège, au sud de Toulouse. Il prendra place dans un complexe immobilier de 20 000 m2 (illustration), initialement prévu pour abriter le siège social de Sigfox, pionnier de l’IoT, mais laissé vacant suite à sa reprise par UnaBiz. L’éditeur toulousain ITrust, racheté l’an dernier par Iliad, y a déjà emménagé et prévoit d’y installer son école de formation AN21, dédiée aux métiers de la cybersécurité.

Le projet de campus est porté notamment par Cyber’Occ, le centre de ressources et service d’urgence cyber (CSIRT), créé par la région et présidé par Marc Sztulman. Pour contribuer à son financement, il projette de constituer un groupement d’intérêt public (GIP) pour recueillir les soutiens financiers d’acteurs privés. Selon ses données, la région abrite 211 acteurs de l’écosystème de la cybersécurité dont 152 entreprises.

La Tribune rappelle que ce projet de campus entre en concurrence avec celui de campus du numérique porté par Toulouse Métropole. Le Conseil régional est toutefois décidé à aller de l’avant et même à dupliquer le projet de Labège avec à terme une seconde implantation à Montpellier.

crédit illustration : Viguier