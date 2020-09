Dès le début du mois de mai, le Syntec numérique Occitanie tirait le signal d’alarme. Au vu des arrêts de missions et projets chez les donneurs d’ordre régionaux, en particulier dans le secteur aéronautique, la délégation régionale du syndicat patronal anticipait 8.000 à 10.000 destructions d’emplois dans le secteur IT régional dans les mois suivant le déconfinement.

Jusqu’à présent, aucun plan social n’a été annoncé, les entreprises régionales continuant à bénéficier des différents dispositifs d’activité partielle gouvernementaux. Mais ces dernières ne pourront pas rester éternellement sous perfusion. Pour juguler ces suppressions d’emplois latentes et les pertes de compétences associées, le Syntec numérique Occitanie vient donc de créer une mission chargée trouver dans d’autres régions ou à l’international les 8.000 à 10.000 opportunités d’emploi dont la région Occitanie a été (momentanément) dépossédée par la crise Covid.

« Nous avons des profils de très haut niveaux, parlant anglais, évoluant dans des environnements internationaux, rompus aux technologies et aux méthodologies les plus récentes, qui sont aujourd’hui exceptionnellement disponibles. Nous avons notamment des compétences de pointe dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’analyse de données, la robotique… L’idée c’est d’en faire profiter d’autres industries, moins touchées par la crise ou en phase de reprise », commente Frédéric Honnorat, nommé pour mener cette mission de marketing territorial.

Sa première initiative a été la création la semaine dernière d’une marque, Tesc Force (pour Toulouse Engieneering Skills Center), ayant vocation à promouvoir les compétences IT régionales à l’extérieur. Une url (tescforce.com) a été déposée et une page de renvoi devrait être mise en ligne dans les prochains jours pour présenter l’initiative et faire connaître l’existence de ces 8.000 à 10.000 ressources disponibles. Une plateforme en cours de paramétrage propulsée par la société Taleez établira la cartographie des compétences disponibles d’ici quelques semaines.

Il s’agit d’une opération de communication et de prospection pour le compte des sociétés membres. L’objectif, c’est non seulement de leur apporter de nouvelles missions mais surtout que ces missions soient réalisables à distance, de sote que les personnes ne soient pas obligées de se délocaliser et que, in fine, les compétences soient maintenues dans la région.

Initiée par le Syntec Numérique Occitanie, c’est le cluster régional Digital 113 qui a été chargé de porter cette mission de marketing territorial avec l’appui de la région Occitanie, de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et de la préfecture. Digital 113 a s’est associé à Team France Export et à son réseau international de 80 agences pour l’accompagner à l’étranger et finalise des partenariats avec l’agence de développement économique de la région Occitanie Ad’Occ et l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole Invest in Toulouse.