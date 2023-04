Iliad s’offre son ticket d’entrée sur le marché de la cybersécurité. Le groupe Télécoms a annoncé mardi avoir pris une participation majoritaire au capital d’iTrust, à hauteur de 55%. Une orientation stratégique logique alors que ses concurrents Orange et SFR ont initié plus tôt cette diversification et se font vite une place sur le marché.

Fondée en 2007, iTrust est à la fois éditeur de technologies et société de services. La société toulousaine a développé la solution Reveelium, une plateforme de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), qui s’appuie sur des algorithmes de détection d’incident et de réponses automatisées.

Elle compte 80 collaborateurs et revendique plus de 400 clients, dont 6 sociétés du CAC 40. Elle opère dans dans divers secteurs, notamment dans des domaines d’activités sensibles comme, en France, le Ministère de la Défense ou de grands groupes hospitaliers. La société est certifiée PASSI par l’ANSSI et France Cybersécurité par l’État.

En s’appuyant sur le savoir-faire d’iTrust, Free Pro lance son offre Cyber XPR. La filiale B2B de Free met en avant une plateforme de cybersécurité tout en un et 100% souveraine. Elle reste fidèle à la recette du groupe qui vise à concilier innovation, simplicité et prix accessible.

Cyber XPR est décliné en deux offres. La première vise les TPE/PME et petites collectivités sans ressources dédiées en cybersécurité interne. Les tarifs indicatifs sont de 60€/mois pour la protection de 5 postes et de 400€/mois pour 20 postes et le déploiement d’un SOC. La seconde, pour les grandes entreprises, promet des offres forfaitaires sans dépassement de consommation.