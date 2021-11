Alors que le Campus Cyber, lieu totem qui rassemblera les principaux acteurs nationaux et internationaux de la cybersécurité, s’apprête à ouvrir en février à La Défense, le projet de l’étendre avec un réseau de campus territoriaux avance également d’un bon pas. En novembre, deux premières régions viennent d’annoncer leur ralliement.

D’abord la région Bretagne, qui a profité de l’European Cyber Week, qui se tenait à Rennes du 16 au 18 novembre, pour faire plusieurs annonces. « La cybersécurité est un enjeu de souveraineté numérique et démocratique pour l’Europe, et je veux que la Région y prenne sa part. C’est pourquoi la Bretagne rejoint le Campus Cyber », a déclaré le président du Conseil régional Loïg Chesnais-Girard. L’édile a précisé que le travail pour la déclinaison régionale du Campus Cyber allait être engagé sous l’égide de la collectivité.

Par ailleurs, le Pôle d’Excellence Cyber (PEC) rennais, cofondé par la Région et le ministère de la Défense, et qui fédère acteurs de la cybersécurité et de la cyberdéfense, va lui aussi rejoindre le Campus Cyber. Enfin, un CERT (Computer Emergency Response Team) va être créé dans la région en partenariat avec l’Anssi.

La région Pays de la Loire a emboité le pas à la Bretagne le 25 novembre. La présidente de région Christelle Morançais a signé l’engagement d’entrée de la région au capital du Campus Cyber, au coté du président du Campus Michel Van den Berghe. « Quelle belle dynamique autour du futur réseau des campus territoriaux ! », s’est réjouit ce dernier sur Twitter.

Ce réseau de campus territoriaux a été prévu dès l’origine dans le projet Campus Cyber. On pouvait lire dans le document de présentation initial : « Le développement de campus cyber régionaux, à partir d’initiatives existantes ou nouvelles, permettrait de démultiplier les effets de réseaux à l’échelle du territoire, en tirant parti des forces des différents écosystèmes et en développant les expertises dans des domaines spécialisés tels que la e-santé, la sécurité industrielle, les villes intelligentes ou les objets connectés ».

Depuis, les cyberattaques à répétition visant les entreprises comme les collectivités n’ont fait que renforcer la volonté des régions de fédérer les acteurs et de se positionner au cœur des enjeux de la protection du territoire. Après la Bretagne et Pays de la Loire, d’autres régions devraient dans les prochains mois rejoindre le Campus Cyber, à commencer par Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France.