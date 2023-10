Altospam, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, spécialisé dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, voit l’excellence de sa solution reconnue en étant sélectionné pour protéger les environnements de messagerie des équipes du Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine.

Le Campus régional de cybersécurité et de confiance numérique Nouvelle-Aquitaine réunit comme membres co-fondateurs la Région Nouvelle-Aquitaine, le GIP Cybermalveillance, ADI Nouvelle-Aquitaine et le Clusir. Cette association concrétise l’une des actions centrales de la feuille de route régionale de cybersécurité 2020 impulsée par Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en juillet 2020 dans laquelle fédération rime avec résilience et innovation. Soutenu dans le cadre de France Relance, le Campus travaille étroitement avec ses membres associés, tels que l’ANSSI, le Campus Cyber National et la préfecture de la région.

Une forte exposition aux cyberattaques

En raison son activité, le Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine est fortement exposé à des cyberattaques de tous types. Dans ce contexte, la dimension liée à la protection des messageries utilisées par les équipes se positionne comme un sujet central. Dès lors, la direction du Campus, représentée par Guy Flament, a décidé de se doter d’une solution souveraine de nouvelle génération pour se prémunir des spams et tentatives d’attaques comme le phishing et les ransomwares. De plus, la solution sélectionnée devait permettre de gérer en direct et simplement les listes blanches autorisées et de pouvoir les faire évoluer à la demande afin que les équipes du campus puissent mener à bien une partie de leurs activités de surveillance.

Le choix d’une solution souveraine et d’une équipe d’experts

Après étude des offres du marché, la solution d’Altospam a été sélectionnée par le Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine. Altospam a en effet fait la différence sur différents points complémentaires : la performance de sa solution, son rapport qualité prix et l’expertise de ses équipes qui vont pouvoir collaborer étroitement avec le Campus Cyber et son cercle de partenaires régionaux. Intégré au sein de la nouvelle suite collaborative cloud utilisée par les collaborateurs du Cyber Campus, le service Altospam est donc un maillon clé du dispositif cyber déployé.

Guy FLAMENT, Directeur du Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine précise « Travailler avec Altospam nous permet de nous appuyer sur une solution de confiance et de proximité pour protéger nos environnements de messagerie et les adapter à nos différentes actions. De plus, en collaborant avec Altospam qui est également implanté en Aquitaine, nous avons l’assurance de pouvoir agir en proximité avec leurs équipes et d’initier des synergies avec d’autres acteurs complémentaires de la filière cyber locale. »