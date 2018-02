Fortinet a nommé Lizzie Cohen-Laloum au poste de vice-présidente régionale pour l’Europe du Sud et responsable de la division Carrier/MSSP pour la région EMEA. Basée à Paris, elle reportera à Yann Pradelle, vice-président en charge de l’Europe Continentale.

« Je suis ravi que Lizzie nous rejoigne. Son expertise auprès des grands comptes et des opérateurs, ainsi que ses connaissances du marché, seront des éléments clés pour renforcer notre position de leader et d’expert en sécurité à travers la région EMEA. Lizzie nous aidera à atteindre nos objectifs de croissance pour 2018 et au-delà », commente Yann Pradelle dans un communiqué.

Avant de rejoindre l’éditeur de solutions de cybersécurité, Lizzie Cohen-Laloum a passé 15 ans chez F5 où elle a occupé des postes de direction, telles que directrice commerciale pour l’Europe du Sudpuis de vice-présidente senior des ventes pour la région EMEA. Avant F5, elle a travaillé pendant 10 ans chez Nortel Networks en tant que directrice commerciale International, où elle s’est concentrée sur l’intégration au programme channel mondial de Nortel des produits de télécommunications développés au niveau régional.