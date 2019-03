Fortinet vient de promouvoir Claire Souhaut au poste de Country Manager France. Dotée d’une expertise de plus de 30 ans sur le marché informatique, réseau et cybersécurité, associée à une longue expérience commerciale et de management, Claire Souhaut a désormais pour principale mission de poursuivre et renforcer la stratégie de développement commercial de l’entreprise sur le marché français, autour d’un réseau de partenaires intégrateurs certifiés. Elle encadrera également une équipe de 80 personnes, composée de commerciaux et d’avant ventes en charge de clients entreprises et opérateurs de toutes tailles, et aura pour objectif d’intensifier la présence de Fortinet en région, notamment à Lyon, Toulouse et Strasbourg.

Au cours de son parcours professionnel, Claire Souhaut s’est vue confier des responsabilités au sein des directions commerciales chez Nortel Networks en 1998, puis chez HP en 2007 où elle occupa des postes de direction commerciale Grands Comptes dans les divisions réseaux et software. En 2014, elle est nommée directrice de la Business Unit Sécurité chez du constructeur. En 2016, Claire Souhaut rejoint Fortinet en tant que directrice commerciale Grand Comptes, puis directrice commerciale Enterprise.

« Depuis près de trois ans, Claire a fortement contribué à l’accélération des ventes sur le marché Grands Comptes et Entreprises. Je suis convaincue qu’avec la connaissance et le leadership de Claire nous sommes en bonne voie pour accroître notre part de marché en France et maintenir notre position de leader », explique dans un communiqué Lizzie Cohen-Laloum, Vice-Présidente South EMEA chez Fortinet.