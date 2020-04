Les webcams et les casques ont enregistré une « forte croissance des ventes » en Europe occidentale en mars, à la suite de la mise en place du télétravail. C’est ce que révèle le cabinet d’analyse du marché IT Context qui a constaté une hausse de 127% en année glissante des ventes de webcams et de 76% des casques & micro.

Cette explosion a débouché sur des stocks extrêmement bas sur plusieurs des principaux marchés d’Europe occidentale. « Ils nous ont dit que leurs clients achetaient tout ce qu’ils pouvaient, y compris les vieux stocks », a expliqué Adam Simon, Global Managing Director de Context, à ChannelPartner Insight. « Le faible stock est également dû à une rupture d’approvisionnement résultant de problèmes de fabrication antérieurs en Chine et de problèmes logistiques ». Il également évoqué une limitation des conteneurs pour les produits expédiés depuis la Chine et des contrôles frontaliers accrus en Europe qui ralentissaient les livraisons.

Outre les ventes de PC qui ont également nettement progressé sur le Vieux Continent, le cabinet d’analyse a enregistré un bond des livraisons de logiciels. C’est notamment le cas des solutions de gestion des bases de données (+60%), des outils de virtualisation (+55%), des outils de développement (+47%) et des logiciels de sécurité (+40%).

Les analystes de Context ont par ailleurs constaté une corrélation plus nette entre l’augmentation des dépenses des channels IT en Europe occidentale suite aux mesures de confinement qu’en Europe orientale.

En se basant sur les chiffres de l’Italie, le cabinet d’analyse prévoit que la croissance du matériel IT liée au Covid-19 atteindra un pic avant de baisser fortement. « Nous prévoyons que la même chose se produira dans de nombreux autres pays d’Europe occidentale qui connaissent les mêmes tendances, en particulier ceux qui comme l’Espagne, se sont engagés dans des fermetures d’entreprises », conclut-il.