Les ventes en volume de PC via les grands distributeurs en Europe occidentale ont bondi de 38% en glissement annuel au cours des trois premières semaines de mars, la pandémie du coronavirus ayant entraîné la mise en place du télétravail, rapporte le cabinet d’analyse du marché IT Context.

Les ventes d’ordinateurs portables ont explosé (+51%), celles des desktops sont en revanche restées mesurées (+9%). Les livraisons aux entreprises ont grimpé de 56%, contre 44% pour les ventes aux particuliers. Dans la catégorie des PC de bureau, le segment des terminaux professionnels a enregistré une hausse de 16%.

On constate toutefois de grands contrastes d’un pays à l’autre. C’est l’Italie, première touchée en Europe par l’épidémie et première à mettre en place des mesures de confinement, et l’Irlande qui ont tiré la croissance des PC portables, les ventes faisant plus que doubler (+110,3% en Italie et +121,7% en Espagne). L’Espagne arrive ensuite avec un taux de croissance de 87,1%, suivie de l’Autriche (+56,0%), du Royaume-Uni (+55,3%) et de l’Allemagne (+52,4%), la France figurant en queue du peloton des 14 pays européens étudiés (+5,4%).

Si l’on s’en tient à l’Hexagone, les ventes de notebooks aux entreprises ont progressé de 21% au cours des trois premières semaines de mars et représenté 62% de toutes les ventes du pays. En revanche, les ventes aux particuliers ont reculé de 13%.

« Les taux de croissance exceptionnellement forts actuels sont liés au besoin soudain de migrer les employés vers le travail à domicile et devraient être temporaires », croit savoir Marie-Christine Pygott, analyste principale chez Context. « Néanmoins, dans de nombreuses organisations, la crise actuelle a probablement fait prendre conscience de la nécessité économique de fournir des solutions numériques solides, ce qui devrait entraîner une augmentation des investissements dans ce domaine à plus long terme. »