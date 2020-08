La forte dynamique des ventes ordinateurs portables liée à la pandémie observée à la fin du premier trimestre 2020 s’est poursuivie au deuxième trimestre en Europe indique le cabinet d’analyse Context. Cette croissance s’est faite au détriment des ventes d’ordinateurs de bureau qui depuis s’accumulent chez les grands distributeurs d’Europe occidentale, forcément inquiets de cette situation.

Le nombre de PC portables fournis par ces derniers a grimpé de 55% sur un an au deuxième trimestre. Cette hausse a été tirée par l’exécution des commandes du premier trimestre, l’offre de produits s’améliorant, mais aussi par les commandes nouvellement reçues, la demande d’ordinateurs pour le télétravail et la formation à distance restant forte. Dans le détail, les ventes de PC portables destinés aux entreprises ont bondi de 70,4% d’une année sur l’autre, les ventes d’ordinateurs destinés grand public grimpant de leur côté de 38%.

Le nombre d’expéditions transitant par les distributeurs a ainsi plus que doublé (+103,5%) au Royaume-Uni, par rapport au même trimestre de l’année dernière. Dans l’Hexagone, les livraisons ont grimpé de 43,9%. Notons que cette croissance ne se vérifié pas en Scandinavie, la Suède et la Norvège affichant des reculs de respectivement -1,8% et 3,3%.

La situation est totalement différente pour les ordinateurs de bureau dont les volumes ont baissé de 27,8% sur un an (de 28,3% en France) au deuxième trimestre, les ventes B2B chutant de 31,6% et les ventes grand public reculant de 17,5%. De toute évidence, la pandémie a agi comme un accélérateur du passage aux systèmes mobiles au détriment des desktops constate Context qui note toutefois que la comparaison est difficile pour les PC professionnels qui ont enregistré une croissance de 17% il y a un an, les entreprises se préparant alors à migrer vers Windows 10.

Concernant le channel, le cabinet d’analyse constate une baisse des ventes d’ordinateurs portables B2B via les revendeurs PME en avril, tandis que les ventes aux particuliers ont augmenté, ce qui suggère que certaines petites entreprises ont décidé d’acheter en ligne lorsque certains revendeurs ont arrêté leur activité pendant le pic de la crise.

« Les chiffres sont cohérents avec les défis posés par la pandémie – y compris les changements en matière de demande et les comportements d’achat, les fermetures de magasins, l’inactivité temporaire de certaines entreprises et le passage au télétravail. Les ordinateurs portables se sont avérés être le meilleur choix ; d’autres équipements informatiques destinés à faciliter le travail à distance et l’enseignement à domicile ont également bien fonctionné pendant la crise, notamment les moniteurs, les accessoires et les logiciels de communication », commente dans un communiqué Marie-Christine Pygott, analyste senior chez Context. « À l’approche du troisième trimestre 2020, la demande portable devrait rester forte dans un certain nombre de segments. Il existe cependant un niveau élevé d’incertitude quant à l’impact de la crise sur les économies d’Europe occidentale, ce qui signifie que de nombreuses organisations seront très prudentes lorsqu’il s’agira des dépenses informatiques au cours des prochains mois. »