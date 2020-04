Premiers effets du Covid IT ? Sur les deux premières semaines de confinement, les grossistes IT ont enregistré un fort recul de leur ventes. C’est ce que montre le cabinet d’études Context sur la base des facturations hebdomadaires de vingt-trois des principaux grossistes IT français. Au cours de la semaine 13 (du 23 au 29 mars), les facturations globales de ces 23 grossistes – qui représentent environ 95% du marché de la distribution IT français – ont reculé de 41% par rapport à la même semaine de 2019. La semaine précédente, première semaine du confinement, le recul est resté limité à 15%. Context souligne toutefois que ce recul de 41% des ventes hebdomadaires constaté en semaine 13 est à considérer avec des pincettes car la treizième semaine de 2019 à laquelle ces ventes se comparent correspondait à la dernière semaine du premier trimestre 2019. Une semaine qui enregistre traditionnellement des pics de facturations liées aux clôtures des comptes trimestriels. Ce pic de facturation devrait être décalé à la semaine 14 cette année.