Après le départ de sa co-fondatrice Elena Poincet et un changement de direction le mois dernier, l’éditeur Tehtris nomme Frédéric Polycarpe, l’actuel président d’Ailium Conseil, en tant qu’administrateur indépendant au sein de son conseil d’administration.

Ancien officier du ministère des Armées, Frédéric Polycarpe a occupé des postes de direction chez Forward Cyber et Atos Eviden, ainsi que chez Airbus CyberSecurity où il a dirigé les ventes internationales et conseillé sur les enjeux de souveraineté numérique.

« Fort de plus de trente-cinq années d’expériences diversifiées dans la Défense et la cybersécurité, Frédéric apporte également une forte expertise internationale », déclare Richard Vacher Detournière, le nouveau président exécutif de Tehtris et administrateur indépendant de l’entreprise depuis trois ans. « Ces atouts seront précieux pour accompagner Tehtris dans la poursuite de notre ambition d’une cybersécurité éthique et de confiance ».

Les changements en cours ont lieu dans un contexte de turbulence économique, marqué par un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) visant à supprimer près de 30% des effectifs de Tehtris.