Après le départ de sa co-fondatrice Elena Poincet et un changement de direction le mois dernier, l’éditeur Tehtris nomme Frédéric Polycarpe, l’actuel président d’Ailium Conseil, en tant qu’administrateur indépendant au sein de son conseil d’administration.

Ancien officier du ministère des Armées, Frédéric Polycarpe a occupé des postes de direction chez Forward Cyber et Atos Eviden, ainsi que chez Airbus CyberSecurity où il a dirigé les ventes internationales et conseillé sur les enjeux de souveraineté numérique.

« Fort de plus de trente-cinq années d’expériences diversifiées dans la Défense et la cybersécurité, Frédéric apporte également une forte expertise internationale », déclare Richard Vacher Detournière, le nouveau président exécutif de Tehtris et administrateur indépendant de l’entreprise depuis trois ans. « Ces atouts seront précieux pour accompagner Tehtris dans la poursuite de notre ambition d’une cybersécurité éthique et de confiance ».

Les changements en cours ont lieu dans un contexte de turbulence économique, marqué par un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) visant à supprimer près de 30% des effectifs de Tehtris.

 

 

 

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Tehtris lève 44 M€ pour accélérer le développement de sa plateforme XDR
Deux après une première levée de 20 M€, la société française de conseil et d’édition en cybersécurité Tehtris boucle un nouveau tour de table de 44M€. Il est conduit cette fois par le fonds européen...

Des anciens de la DGSE lèvent 20 Millions d’euros pour leur startup de cybersécurité Tehtris
L’éditeur de solutions de cybersécurité Tehtris  (anciennement Tehtri-Security) a levé 20 millions d’euros auprès d’Ace Management, filiale de Tikehau Capital, Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) et du...

Tehtris : la co-fondatrice et PDG, Éléna Poincet, quitte ses fonctions alors qu’une nouvelle gouvernance s’installe
Après des mois de graves turbulences, la pépite cyber française Tehtris a annoncé le 2 octobre une évolution de sa gouvernance. Sa cofondatrice et PDG Elena Poincet, en poste depuis 2010 est contrainte de quitter...

M.G.M. Solutions devient partenaire MSSP de Tehtris
L’intégrateur lyonnais M.G.M. Solutions et le Français Tehtris éditeur d’une plateforme XDR souveraine officialisent leur partenariat autour de la cybersécurité. MGM va continuer d’accompagner les clients de Tehtris en Auvergne Rhône-Alpes et dans le reste...

Le statut d’indépendant: une bouée pour les informaticiens seniors ?
GFT Resourcing est spécialisée dans le placement d’informaticiens indépendants. Son directeur, Jean-François Bodin, nous parle des avantages de ce statut pour les consultants âgés de plus de 50 ans....