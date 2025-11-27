Cegid annonce l’acquisition de la société Shine, qui fournit des outils de facturation électronique, de comptabilité, de Compte Pro et de paie aux petites entreprises. Le montant de la transaction n’est pas divulgué mais estimé à plus d’un milliard d’euros par le quotidien Les Échos, soit la plus importe acquisition de l’histoire de l’éditeur lyonnais.

Fondée en France en 2018 par Nicolas Reboud et Raphaël Simon, Shine avait été rachetée en 2020 par la Société générale puis cédée en 2024 à la fintech danoise Ageras, spécialisé dans les logiciels de comptabilité et de gestion administrative pour les PME. Les deux société avaient ensuite fusionné sous nom commercial de Shine.

La licorne issue de cette fusion revendique 420 000 clients professionnels en Europe, dont 260 000 en France. Son rachat s’inscrit dans la stratégie de croissance européenne de Cegid. En intégrant les capacités de comptes professionnels et de paiements de Shine, Cegid ambitionne de devenir le « copilote financier » de référence pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les experts-comptables à travers le continent.

Le rapprochement vise à créer une plateforme unifiée couvrant l’ensemble des besoins des TPE/PME, de la facturation et de la comptabilité aux comptes bancaires, à la paie et au reporting fiscal. L’intégration de la brique transactionnelle de Shine permettra à Cegid d’accélérer l’automatisation grâce à l’intelligence artificielle (IA) et de fournir des informations financières en temps réel.

« Fondée il y a plus de 40 ans, Cegid a toujours soutenu la croissance et le succès des petites entreprises et de leurs experts-comptables. Ce rapprochement renforce cette alliance – en veillant à ce que les experts-comptables restent au centre de la relation entre les petites entreprises et leurs conseillers, en leur offrant un environnement numérique partagé avec un accès en temps réel aux données financières, une collaboration améliorée et une conformité simplifiée », déclare Jean-Michel Aulas, Fondateur de Cegid, dans un communiqué.

