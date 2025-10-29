Dans le cadre prestigieux de la Terrasse des Champs-Élysées, face à la Tour Eiffel, Crayon a réuni son écosystème partenaires le 2 octobre pour clôturer son Partner Day annuel. Entre le rapprochement avec SoftwareOne, les témoignages sur la collaboration avec Crayon et l’accélération de l’IA, cette édition 2025 a confirmé la dynamique positive de l’écosystème français.

La Crayon Partner Party qui a conclu le Partner Day 2025 a offert l’occasion à ChannelNews d’interroger Gwenael Pasquet, Directeur général de Crayon France, ainsi que trois partenaires – Antoine Allary (Up-Sales), Stéphane Rouquet (Monaco Digital) et Maxime Berthier (Allmond) – et Abdelbari Bouzarkouna, Solution Specialist Data et IA chez Crayon.

Crayon se renforce avec SoftwareOne

Gwenael Pasquet n’a pas caché son enthousiasme face au rapprochement avec SoftwareOne : « C’est deux très beaux groupes qui vont parfaitement se compléter. Se compléter dans leur portefeuille client, dans leur go-to-market, dans les moyens, dans les offres. On a une aventure absolument fabuleuse à construire pour offrir à nos clients et à nos partenaires une création de valeur nouvelle avec des moyens renforcés ».

Sur l’évolution de Crayon au-delà de Microsoft, le dirigeant rappelle : « Crayon s’est toujours positionné comme un acteur qui devait apporter un conseil à ses clients. Au fil des ans, on a renforcé notre savoir-faire sur des technologies complémentaires avec d’autres partenaires. Le monde devient multi-cloud, le monde s’hybride et les solutions deviennent plus complexes. C’est en les mariant et en les conjuguant que Crayon a su créer une valeur toujours plus pertinente ».

Les partenaires témoignent : expertise, confiance et complémentarité

Antoine Allary (Up-Sales), fondateur du CSP lyonnais (25 000 licences sur 200 clients), est direct : « Je travaille avec Crayon pour leur expertise technique, surtout l’environnement Microsoft et les clouds. Le sujet Microsoft est très vaste. Trouver des experts sur toutes les solutions Microsoft, c’est compliqué. Donc je préfère m’appuyer sur différentes ressources que je vais aller puiser, notamment chez Crayon ».

Stéphane Rouquet (Monaco Digital), Directeur du centre de service IA de l’ESN monégasque (380 collaborateurs), met en avant un aspect fondamental : « C’est surtout d’abord les relations humaines qu’on peut avoir avec eux et une relation de confiance de longue date. C’est ça qu’on privilégie ». L’ESN collabore avec Crayon sur Microsoft 365, Copilot, Azure et l’IA dans le Cloud.

Maxime Berthier (Allmond), Directeur acquisition et développement du spécialiste cybersécurité (450 collaborateurs), insiste sur les valeurs communes : « On partage beaucoup de choses communes. Dans l’expertise, la confiance et le côté humain de cette société. On intervient en prolongation de ce que peut proposer Crayon. C’est un partenariat vraiment naturel, puisque nous, on peut rajouter une couche de service en cybersécurité ».

L’IA : « Ce qui va se passer va complètement bouleverser les offres »

Gwenael Pasquet observe une évolution qualitative importante : « Il y a eu énormément de buzz au début. Aujourd’hui, cette phase est passée. Les clients se posent des questions sur comment rentabiliser leur investissement, comment développer des business case adaptés à leur business model ». Il se montre enthousiaste : « Ce qui va se passer va complètement bouleverser les offres qui vont être offertes par les entreprises et les partenaires. Pour nous, c’est extrêmement excitant ».

Antoine Allary confirme l’accélération : « L’IA et notamment Copilot, c’est un sujet qui s’accélère vraiment en ce moment. Depuis le début de l’année 2025, beaucoup de clients ont besoin d’avoir un super assistant IA avec Copilot 365, ont besoin de créer des agents, des bots. Le job, c’est d’aller évangéliser toute la partie IA chez nos clients ».

Stéphane Rouquet témoigne de projets concrets : « Il y a des mises en place concrètes. Des agents pour des centres d’infogérance, de la RAG pour des assistants, du fine-tuning de modèles avec du computer vision. Aujourd’hui, on a des sujets en production, clairement ».

Maxime Berthier souligne la double dimension en cybersécurité : « C’est un vrai moteur d’accélération qui permet d’automatiser beaucoup plus et de rendre beaucoup plus de services. Mais c’est aussi un outil qui peut être utilisé par des hackers. Donc c’est comment on arrive à sécuriser l’IA interne ou contrer les cyberattaquants ».

Abdelbari Bouzarkouna, expert IA chez Crayon, identifie la tendance : « Le RAG, c’est la demande qui sort le plus. Il y a pas mal de clients qui ont beaucoup de documents et une difficulté à aller chercher l’information rapidement ». Il rappelle la diversité des cas d’usage : « Il n’y a pas que les chatbots, il y a la business intelligence, le computer vision ». Sur la maturité : « Chaque client a sa propre maturité. Certains ont besoin d’être accompagnés sur l’établissement d’une feuille de route, d’autres ont déjà trouvé leur chemin et ont besoin d’implémenter les opportunités. C’est notre rôle d’encadrer et d’amener de la rigueur ».

Dans le cadre exceptionnel de la Terrasse des Champs-Élysées, cette Partner Party a une fois de plus démontré la force de l’écosystème Crayon, où expertise technique, relations humaines et vision stratégique se conjuguent pour accompagner la transformation numérique des entreprises.