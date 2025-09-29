A l’heure où les solutions souveraines de traitement des données ont le vent en poupe, Channelnews fait le point avec Cyllene sur sa plateforme Kamino, sa certification SecNumCloud en cours et son partenariat avec l’expert en intelligence artificielle LightOn. Mahieddine Saadi, Lead product owner chez Cyllene (photo de gauche), et Olivier Morel, directeur des alliances stratégiques et partenaires (photo de droite), répondent à nos questions.

Channelnews : Kamino existe depuis près de 15 ans. Quoi de neuf avec cette plateforme ?

Mahieddine Saadi : La nouveauté, c’est la capacité de traitement des données en temps réel. Pour rappel, Kamino est un outil ETL (extraction, traitement et mise à disposition des données). Il est personnalisable en fonction des besoins. Il peut être utilisé pour créer des lacs de données (datalakes), du marketing automation (CRM, ERP) ou pour répondre à des besoins de pilotage et d’analyse BI (business intelligence) de clients DSI. La plateforme peut être déployée en cloud privé, on-premise ou en mode hybride.

Channelnews : Pouvez-vous donner un exemple de client utilisant Kamino ?

Mahieddine Saadi : La compagnie de train OuiGo peut récupérer toutes ses données de transports en temps réel avec Kamino. Un lac de données permet de regarder l’historique. La plateforme alimente du marketing automation. Nous fournissons trois datamarts à OuiGo : de la BI pour le CRM, pour surveiller la circulation des trains et pour surveiller les données financières. Par exemple, la clientèle de la société peut bénéficier des meilleures offres en temps réel et être récompensée de sa fidélité.

Channelnews : En quoi consiste votre nouveau partenariat avec LightOn ?

Olivier Morel : Les dépenses en intelligence artificielle sont en forte augmentation dans les très grandes entreprises mais elles ne bénéficient pas encore vraiment à la distribution. En tant que groupe d’hébergement et d’infogérance cloud basé à Boulogne Billancourt, nous voulions nouer un partenariat stratégique dans l’IA avec un autre acteur souverain. Or, LightOn est un pionnier français de l’IA générative de confiance. Concrètement, nous embarquons LightOn dans nos datacenters souverains. Le traitement des données y est effectué. Avec ce partenariat, les clients de Cyllene peuvent exploiter les capacités d’IA générative de LightOn directement au sein de leur environnement souverain, de façon sécurisée, et ainsi développer des cas d’usage réels.

Channelnews : Où en êtes-vous de la certification de vos centres de données ?

Olivier Morel : Nous sommes déjà certifiés HDS (hébergeur de données santé), SOC 2 et ISO 27001. Notre certification SecNumCloud est en cours, en jalon 0, la première étape du processus de qualification. Nous espérons que les entreprises y seront de plus en plus sensibles. Sur le terrain, nous constatons déjà que nous gagnons des marchés face à de grands concurrents qui sont, eux, soumis aux lois extraterritoriales.

Channelnews : Où en êtes-vous de vos objectifs financiers ?

Olivier Morel : Cyllene a atteint les 80 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2024. Nos effectifs sont aujourd’hui de 400 personnes environ.

Channelnews : Et demain ?

Olivier Morel : Ce 30 septembre 2025, nous inaugurons de nouveaux locaux à Strasbourg, à deux pas du Parlement européen.