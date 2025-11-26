Wallix annonce le rachat de la jeune pousse rennaise Malizen spécialisée dans l’analyse de données de cybersécurité grâce à l’intelligence artificielle. L’acquisition a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,6 million d’euros, incluant 0,2 million d’endettement financier net.

Malizen est née en 2021 d’un essaimage issu de travaux de recherche menés au centre Inria de Rennes, avec le soutien de la Direction Générale de l’Armement. Elle est implantée au Pôle d’excellence cyber de Rennes où Wallix dispose déjà d’un centre de R&D. Sa solution utilise l’IA pour analyser le comportement des utilisateurs, détecter les anomalies et anticiper de manière proactive les menaces cyber.

Avec cette opération, Wallix se dote d’une équipe de talents spécialisés dans l’IA et utilisera la technologie de Malizen pour enrichir sa plateforme de gestion des identités et des accès (IAM) et de gouvernance des comptes à privilège (PAM).

« Cette opération stratégique ciblée accélère le déploiement de l’IA dans nos solutions de PAM et d’IAM pour étendre leur capacité de détection des risques cyber chez les clients », déclare le PDG de Wallix Jean-Noël de Galzain dans un communiqué.

