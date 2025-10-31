Les rumeurs autour de la généralisation de la facture électronique font hésiter beaucoup d’entreprises… et leurs partenaires intégrateurs. Votre rôle de conseil est clé : vos clients devront tous pouvoir recevoir des factures électroniques et, selon leur taille, émettre au bon moment. Voici de quoi répondre simplement aux interrogations de vos clients et formuler une proposition de valeur efficace, qui plus est proposée à travers un modèle indirect et rémunérateur.

Voici les idées reçues que vos équipes entendent le plus souvent… et comment y répondre pour cadrer les attentes, sécuriser les projets et positionner la bonne solution de plateforme agréée, optimisée et connectée auprès de vos clients.

1) « La réforme va être reportée ! »

Non. Le calendrier est confirmé :

1er septembre 2026 (…tic tac…le compte à rebours est lancé) :

– La réception des factures électroniques devient obligatoire sur les transactions commerciales entre entreprises (B2B) en France. Qu’importe la taille de votre structure.

– L’obligation d’émission des factures électroniques pour les Grandes Entreprises et ETI (+250 salariés et/ou CA > 50 M€).

1er septembre 2027: l’obligation d’émission des factures électroniques pour les PME et micro-entreprises (-250 salariés et/ou CA < 50 M€).

Recommandations pour les distributeurs : Structurez vos approches projets chez vos clients (phases d’audit, PoC, déploiement). Proposez des runs agiles (qualité des données, mapping, tests) et packagez vos services autour d’une solution qui correspondra à tous les besoins de vos clients pour lisser la charge de déploiement.

2) « Une Plateforme Agréée, c’est juste un logiciel de facturation »

Faux. Une PA, anciennement PDP, est un tuyau technique fiable : conversion des formats (UBL, CII, Factur-X), routage, suivi de statuts et transmission au Concentrateur de l’État. Elle complète l’ERP : elle ne le remplace pas.

Recommandations pour les distributeurs : Ajoutez à votre catalogue une PA connectée à toutes les solutions de gestion de vos clients. Choisissez-la pour sa richesse fonctionnelle, son interopérabilité, sa prise en main facile, aussi bien par vos consultants que vos clients, et qui couvre un maximum de cas d’usage.

3) « Il existe des Plateformes Agréées gratuites »

Attention aux fausses promesses. L’archivage probatoire 10 ans n’est pas obligatoire pour l’immatriculation PA et n’est donc pas toujours inclus. Gare aux coûts cachés (développements, options…).

Recommandations pour les distributeurs : Ne cédez pas aux techniques agressives du marché ! Nous sommes tous d’accord pour dire que le gratuit n’est ni bon marché ni durable… Optez pour une PA robuste qui aura les moyens de durer. Sécurisez vos engagements avec une offre standard qui inclut l’archivage probatoire et évite les surprises.

4) « Je dois prendre la PA de mon ERP »

Non. Beaucoup d’éditeurs aimeraient faire croire qu’ils sont déjà opérationnels. La réalité c’est que personne n’est vraiment prêt à 100% car les spécifications de l’État évoluent encore. Tous ne sont pas certifiés et en conformité règlementaire avec le Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022. Vérifiez la liste des plateformes de dématérialisation agréées immatriculées sur impots.gouv. Certains éditeurs ont aussi fait le choix de s’entourer d’offres partenaires pour compléter leur système.

Recommandations pour les distributeurs : Comparez les offres et choisissez selon les besoins spécifiques de vos clients. Le choix du ou des prestataires PA (car il peut y en avoir plusieurs selon les cas d’usage) doit avant tout répondre à leurs besoins fonctionnels, techniques ou métiers et à vos enjeux business.

5) « On n’a droit qu’à une seule PA »

Encore une fausse croyance. Une entreprise peut parfaitement utiliser plusieurs Plateformes, selon son organisation interne ou ses flux (entrants/sortants).

Une société multinationale peut totalement affecter une Plateforme Agréée différente pour chaque filiale, chaque entité comptable ou chaque type de flux (clients/fournisseurs). Dans ce cas, l’administration reconstitue les échanges via le Concentrateur de L’État (anciennement “Portail Public de Facturation (PPF)”) qui centralise les données, pas d’inquiétude là-dessus.

Recommandations pour les distributeurs : Conseillez la PA la plus universelle et connectée possible qui simplifiera le quotidien des utilisateurs, ou la plus adaptée au secteur d’activité que vous servez. La PA unique est une illusion, assurez-vous que celle ou celles que vous recommandez soit vraiment compatible avec les API normées de l’Afnor, par exemple.

6) « Choisir une PA c’est la conformité assurée »

Le fait de confier vos factures à un prestataire immatriculé Plateforme Agréée est un excellent point de départ, mais cela ne garantit pas à lui seul votre conformité.

L’entreprise reste responsable :

de la qualité des données transmises à la Plateforme Agréée,

du respect des formats exigés,

de l’archivage légal de ses documents,

du suivi des flux.

Recommandations pour les distributeurs : Proposez un forfait d’accompagnement incluant audits, assainissements de données (fichiers clients/fournisseurs), mapping des flux, et contrôles préventifs. Optez pour une PA d’ores et déjà fonctionnelle qui détecte les données manquantes et sécurise l’industrialisation. Ainsi, vos clients pourront tester leurs flux avant les dates buttoirs.

7) « Avec des clients à l’international, pas besoin de PA »

Faux. Une bonne Plateforme Agréée est là pour assurer la conformité, quelle que soit l’origine ou la destination des factures.

La facture électronique ne concerne pas uniquement les échanges entre entreprises françaises. Elle couvre également les opérations B2B internationales par le e-reporting.

Recommandations pour les distributeurs : rassurez vos comptes clients concernés, avec une Plateforme Agréée immatriculée d’envergure internationale, car elle sait s’interfacer avec des protocoles et formats divers (chaque pays a sa particularité).

8) « Attendons la liste finale des PA “officiellement” agréées »

C’est une erreur stratégique. Le cadre réglementaire, les formats attendus, les obligations fiscales et les mécanismes d’échanges fondamentaux sont déjà fixés. Les Plateformes Agréées sont immatriculées en continu et il y en aura sûrement d’immatriculées après la date de mise en œuvre de la réforme.

Recommandations pour les distributeurs : Regardez plutôt du côté des premières Plateformes immatriculées… elles ont souvent une expertise depuis longtemps du sujet de la dématérialisation. Attendre reviendrait à perdre un temps précieux, mieux vaut :

cartographier les flux de facturation de vos clients et comprendre leurs besoins spécifiques,

identifier les transactions assujetties à la TVA (celles qui rentreront dans le champs e-invoicing ou dans le e-reporting) et vérifier les mentions figurant sur leurs factures,

choisir un partenaire avec une solution évolutive.

9) « Je suis en retail B2C, j’échappe à la RFE »

Vos clients BtoC sont concernés par le e-reporting. Ils devront éditer leurs tickets de caisse et rendre compte régulièrement à l’état. Il s’agit d’un Ticket Z (résumé attendu concernant les ventes sur une période donnée).

Recommandations pour les distributeurs : Choisissez une solution capable de faire ce reporting au concentrateur étatique grâce à l’interprétation du ticket Z. Prêtez attention au modèle économique associé à la génération du e-reporting. La note peut vite monter si le coût est associé à la ligne traitée ou au volume… optez pour : un ticket Z = une facture).

10) « Il faut déclarer sa PA tout de suite »

Oui, anticiper la question de la Plateforme Agréée va être important, mais on ne se précipite pas ! Le choix d’une Plateforme Agréée est surtout synonyme de conduite du changement pour vos clients.

Recommandations pour les distributeurs : La RFE vous donne l’opportunité d’accompagner vos clients sur leurs datas. C’est le cœur de la mission. L’urgence ce n’est pas de signer un formulaire… l’urgence c’est de déployer une solution e-facture dans les temps et qui répond à tous les besoins.

TEDD de Flowwa × Plateforme Agréée Esker : une association efficace

Notre conviction : la conformité n’est pas l’unique sujet. La vraie différence se joue dans la préparation, la qualité des données, l’industrialisation des flux et le choix d’un partenaire robuste qui coche toutes les cases techniques et économiques du modèle indirect.

Flowwa s’associe à Esker pour offrir le fonctionnel grand compte aux PME et ETI.

C’est pourquoi, nous vous conseillons une offre complète TEDD & Esker prête à vendre avec le fonctionnel le plus riche de sa catégorie :

Factures Clients

Factures Fournisseurs

Demande d’Achat

Archivage probatoire 10 ans inclus

Connecteurs avec toutes les solutions de gestion

Gestion documentaire avec SharePoint

Pourquoi TEDD & Esker est pensé pour le channel ?

Tout est prévu pour donner le maximum d’autonomie aux distributeurs sur l’avant-vente, la commercialisation, le déploiement et l’assistance. La solution est pensée pour la scalabilité (Multi tenant, gestion des droits avancées, API-First…).

Flowwa propose un partenariat étroit en vous accompagnant sur votre montée en compétence (parcours de formation, du coaching commercial et marketing et la mise à disposition de contenus pour mieux vendre la solution à vos clients) jusqu’à la mise en production de vos premiers clients.

N’attendez plus. Passez à l’action !

Proposez dès maintenant des ateliers à vos clients pour tester et valider les flux chez vos clients. Flowwa met à votre disposition des trames d’audit, des kits d’avant-vente, des mailers prêts à l’emploi, des accès sandbox… Comptez sur eux pour co-construire avec vous un parcours d’onboarding client sur mesure !

Envie de bâtir votre offre RFE packagée avec TEDD & Esker ?

Contactez l’équipe Flowwa : flowwa.io | +33 5 61 26 71 64 | hello@flowwa.io