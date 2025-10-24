GreenTech Forum réunit les 4 et 5 novembre 2025, au Palais des Congrès de Paris, 100 exposants fournisseurs de solutions green IT. Cette cinquième édition se concentre sur l’intelligence artificielle (IA) : ses impacts énergie/eau, l’efficacité des modèles, les datacenters & le cloud, le reporting (CSRD / Scope 3), la souveraineté et l’accessibilité. Au-delà de la partie exposition, 70 conférences et ateliers de découverte des usages et retours d’expérience seront animés par 200 intervenant·e·s spécialistes du numérique responsable. 2.500 personnes sont attendues.

« L’intelligence artificielle, en particulier dans sa forme générative, bouleverse les usages numériques et modifie profondément les équilibres environnementaux. Les phases d’entraînement des modèles, très consommatrices d’énergie, et surtout la phase d’inférence, mobilisée au quotidien dans les services numériques, représentent une nouvelle source d’émissions difficilement maîtrisable », souligne le communiqué. « Alors que l’adoption de l’IA générative connaît une croissance exponentielle, rares sont les organisations capables d’évaluer précisément son impact ».

La session phare, intitulée « AI Action Summit : 9 mois après », se tient mercredi 5 novembre de 9h30 à 10h45, salle Maillot. Le programme complet est disponible ici.

GreenTech Forum est une initiative Planet Tech’Care, pilotée par Numeum. Sa mise en œuvre est assurée par l’agence événementielle Formule Magique.

