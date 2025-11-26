Le groupe HRC, spécialiste français de la digital supply chain, renforce son pôle métier avec l’acquisition du cabinet de conseil lyonnais Lapss, co-fondé en 2020 par Ludiwine Perrier et Sandrine Pretto (cf. photo).

LAPSS se spécialise dans la logistique, le transport, les achats et la performance durable. HRC et Lapps collaborent ensemble depuis près de cinq ans à l’occasion de missions de conseil opérationnel et stratégique auprès de clients industriels des secteurs de la chimie, de la pharmacie ou encore de la fabrication discrète.

« Rejoindre aujourd’hui HRC, c’est donner une nouvelle dimension à notre projet, avec davantage de moyens, de synergies et de perspectives pour nos clients. Last but not least, nous partageons une même vision du conseil : celle d’un accompagnement durable, à la fois stratégique et opérationnel », explique Sandrine Pretto dans un communiqué. « L’intégration de Lapss s’inscrit pleinement dans notre volonté de renforcer une approche qui allie savoir-faire métier, excellence opérationnelle et innovation technologique, », ajoute Hervé Clarin, PDG et fondateur de HRC Group, dans un communiqué.

Créé en 2010, HRC Group comprend deux entités : HRC Consulting et HRC Software. L’entreprise réunit plus de 110 collaborateur·rice·s expert·e·s de la Supply Chain SAP répartis dans deux établissements, à Lyon et à Paris.

L’acquisition de Lapss s’inscrit dans le plan de croissance CAPP 2027 de HRC. Le groupe veut doubler les effectifs de son activité Conseil métier d’ici fin 2026. Il affiche une croissance annuelle de 20%, avec un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros anticipé pour l’année 2025. Il a l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros d’ici fin 2027.