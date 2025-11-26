Le groupe HRC, spécialiste français de la digital supply chain, renforce son pôle métier avec l’acquisition du cabinet de conseil lyonnais Lapss, co-fondé en 2020 par Ludiwine Perrier et Sandrine Pretto (cf. photo).

LAPSS se spécialise dans la logistique, le transport, les achats et la performance durable. HRC et Lapps collaborent ensemble depuis près de cinq ans à l’occasion de missions de conseil opérationnel et stratégique auprès de clients industriels des secteurs de la chimie, de la pharmacie ou encore de la fabrication discrète.

« Rejoindre aujourd’hui HRC, c’est donner une nouvelle dimension à notre projet, avec davantage de moyens, de synergies et de perspectives pour nos clients. Last but not least, nous partageons une même vision du conseil : celle d’un accompagnement durable, à la fois stratégique et opérationnel », explique Sandrine Pretto dans un communiqué. « L’intégration de Lapss s’inscrit pleinement dans notre volonté de renforcer une approche qui allie savoir-faire métier, excellence opérationnelle et innovation technologique, », ajoute Hervé Clarin, PDG et fondateur de HRC Group, dans un communiqué.

Créé en 2010, HRC Group comprend deux entités : HRC Consulting et HRC Software. L’entreprise réunit plus de 110 collaborateur·rice·s expert·e·s de la Supply Chain SAP répartis dans deux établissements, à Lyon et à Paris.

L’acquisition de Lapss s’inscrit dans le plan de croissance CAPP 2027 de HRC. Le groupe veut doubler les effectifs de son activité Conseil métier d’ici fin 2026. Il affiche une croissance annuelle de 20%, avec un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros anticipé pour l’année 2025. Il a l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros d’ici fin 2027.

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Mesurer la maturité de sa Supply Chain : les 5 grands paliers
Complexe et changeante, la supply chain s’apparente à la fois à une terre de risques et d’opportunités pour les entreprises. Afin d’en faire un véritable levier de performance, la première étape indispensable consiste donc à savoir...

Izipizi a amélioré son demand planning grâce à Colibri
Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning, répond avec succès aux attentes de IZIPIZI dans la modernisation de sa Supply Chain.   IZIPIZI propose des lunettes intemporelles et colorées à un prix...

Bien-être des collaborateurs : quels leviers au sein de la supply chain ?
Le temps où les employés devaient s’accommoder des conditions de travail proposées par l’employeur, parfois au risque de leur sécurité et de leur santé, est révolu. Entre prises de conscience, obligations légales et enjeux économiques,...

HRC et Solutys Group annoncent un partenariat stratégique dans les solutions mobiles de gestion de la chaîne d’approvisionnement en contexte SAP
HRC et Solutys Group font cause commune. Ils officialisent la formalisation d’un partenariat technique et commercial visant à combiner leurs expertises respectives pour fournir au marché des solutions mobiles tout-un-un adaptées à la gestion de...

Intel se restructure et remanie sa direction
Le souffle nouveau insufflé par Pat Gelsinger à son arrivée à la tête de la société en début d’année continue d’emporter les structures d’Intel et prépare le terrain pour la mise en place de la...