Le marché français de la colocation de centres de données est entré dans une phase d’accélération. Le cabinet d’études ResearchAndMarkets estime que de 1,09 milliard de dollars en 2024 il pourrait grimper à 3,57 milliards de dollars d’ici 2030. Le marché mondial passerait lui de 78,74 à 146,27 milliards de dollars entre 2025 et 2029.

Sur la période de prévision 2025-2030, le marché français atteindrait ainsi un Taux de Croissance Annuel Composé (TCAC) de 21,8% contre 14,4% pour le marché mondial.

Déjà l’un des principaux marchés de centres de données en colocation en Europe, la France est bien positionnée pour profiter de l’augmentation des investissements dans le secteur. Des acteurs majeurs continuent d’étendre leur présence avec de nouvelles installations, comme Equinix par exemple avec 362 M d’investissement pour l’ouverture de son nouveau centre de données PA13x à Meudon.

Ce rythme de croissance est aussi évidemment lié à l’augmentation de la demande en charges de travail d’IA qui favorise l’émergence de nouveaux acteurs. ResearchAndMarkets rappelle la création d’une co-entreprise par Nvidia, Bpifrance, MGX et Mistral AI pour construire en France un campus de datacenters dédié à l’IA, d’une capacité énergétique d’environ 1 400 MW et dont l’ouverture est prévue en 2028.