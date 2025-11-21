Le spécialiste français du stockage et partage de fichiers Leviia lance une suite collaborative souveraine pour les grandes entreprises, en collaboration avec l’éditeur open source allemand Nextcloud. Son ambition : offrir la première alternative européenne à Microsoft 365.

L’offre Next comprend les fonctionnalités suivantes : messagerie instantanée, visioconférence, agenda, gestion de projets, formulaires, sondages, stockage et partage de fichiers, circuits de validation et co-édition en temps réel. Elle est disponible à partir de 8 euros HT mensuels par utilisateur·rice. Leviia prévoit également l’intégration d’une IA professionnelle à son offre au cours du premier semestre 2026.

« Avec Leviia Next, nous réunissons le meilleur des deux mondes : une suite logicielle open source hyper évolutive et un hébergement sécurisé 100% souverain », déclare William Méauzoone, dirigeant et cofondateur de Leviia (cf. photo). « Une stack open source sans code propriétaire américain » assure un chiffrement systématique à l’envoi ainsi que côté serveur et réalise des sauvegardes quotidiennes, avec protection intégrée contre les rançongiciels et les attaques DDoS.

L’hébergement de la plateforme collaborative est réparti dans trois datacenters en France, certifiés ISO 27001 et HDS (hébergeur de données de santé). Les services reposent sur des serveurs dédiés hébergés en colocation chez FreePro.

Pour mémoire, Leviia et Nextcloud ont déjà collaboré ensemble à grande échelle. Ils mettent en avant leur projet commun de refonte des outils collaboratifs des lycées de la Région Ile-de-France dans monlycée.net afin de démontrer leur capacité à déployer la solution pour plus de 550.000 utilisateur·rice·s.