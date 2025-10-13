93,9% des postes clients achetés d’ici 2028 intégreront des fonctions IA. Un marché en pleine mutation qui ouvre de nouvelles opportunités pour les partenaires IT. Rendez-vous le 16 octobre à 9h15 pour décrypter ces enjeux avec les experts du secteur.

L’intelligence artificielle bouleverse le quotidien professionnel : 55% des professionnels du digital l’utilisent désormais chaque jour, contre 40% il y a seulement un an. Cette adoption massive redessine les besoins en postes de travail et crée de nouvelles opportunités business pour les revendeurs, intégrateurs, MSP et MSSP.

Entre la fin du support de Windows 10 qui impose un renouvellement massif des parcs, l’émergence des PC IA et le déploiement d’assistants intelligents comme Copilot, comment transformer ces mutations en leviers de croissance ? Quels nouveaux services développer ? Comment concilier innovation, contraintes budgétaires et sobriété numérique ?

Deux tables rondes pour identifier vos opportunités

Table ronde 1 – Postes de travail : entre obsolescence et révolution IA

Avec Olivier Bauduin (Anetys), Yann Menez (Inmac Wstore), Jonathan Samson-Drivet (Heliaq) et Romain Tricard(Computacenter). Au programme : renouvellement de parc, PC IA, ROI, souveraineté numérique et travail hybride.

Avis d’expert Arrow

Léon Hisquin présentera les dernières avancées de Microsoft Copilot et la thématique des agents intelligents.

Table ronde 2 – IA, automatisation et poste de travail intelligent

Avec Sébastien Marché (Experteam), Vincent Marlard (Qwerio), Jean-Michel Menant (Orange Consulting) et Hubert Poupelin (Hubahub). Au programme : Copilot, agents métiers, ROI, nouveaux modèles économiques et gouvernance de l’IA.

Inscrivez-vous dès maintenant

Rendez-vous le jeudi 16 octobre 2025 à 9h15 en ligne. Inscription gratuite sur : https://www.01channel.fr/?matinale=16-octobre-2025

Ne manquez pas cette matinée essentielle pour comprendre comment la révolution IA transforme le marché du poste de travail et saisir les opportunités qui s’offrent à vous !