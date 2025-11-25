Non seulement l’intelligence artificielle (IA) est très gourmande en énergie mais son usage requiert un renouvellement à grande vitesse des infrastructures IT, alors même que la sobriété énergétique est de mise. Dans ce contexte paradoxal, Evernex annonce proposer aux entreprises innovantes, aux opérateurs de datacenters et aux institutions souhaitant accélérer leurs projets IA, une offre qui combine à la fois rachat, financement et consigne de matériels. Ceci afin de pallier « à l’obsolescence rapide des serveurs et GPU ».

« Souvent, les tarifs des GPU ne permettent pas aux entreprises de suivre l’évolution technologique, surtout si elles ont très tôt adopté l’IA ou manquent de capacités de financement. Nous leur apportons une réponse opérationnelle pour disposer des matériels adaptés à leur rythme », déclare Fabrice Pouzaud, président d’Evernex Capital Solutions, dans un communiqué. L’offre du spécialiste français de la tierce maintenance repose sur le rachat de matériel (buy-back) ainsi que sur le financement évolutif « qui ajuste la durée d’utilisation au cycle technologique, sans immobiliser le capital ».

Différentes études de l’association GreenIT montrent que la majorité des impacts environnementaux du numérique se produisent pendant la phase de fabrication (54%), avant l’utilisation de l’équipement (44%). D’où l’importance de repousser au plus tard possible le renouvellement des équipements, de les réparer, de leur donner une seconde vie.

Evernex applique un modèle de « consigne » aux matériels IA. Les serveurs sont utilisés temporairement par les clients pour des projets précis, puis restitués ou reconditionnés. « L’objectif est de proposer une alternative agile et responsable aux cycles d’investissement traditionnels, en gérant tout le cycle de vie du matériel au sein d’une même structure », souligne Fabrice Pouzaud.

