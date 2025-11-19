Lors de son événement annuel Microsoft Ignite 2025, Microsoft a dévoilé d’importantes évolutions de son programme central Microsoft AI Cloud Partner. Pour l’éditeur, le succès des partenaires doit passer par leur utilisation de l’IA en interne. L’objectif visé est leur transformation en « entreprises pionnières », des organisations qui intègrent l’IA dans leurs propres opérations pour créer des solutions transformatrices pour leurs clients.

« Ces partenaires ne se contentent pas de vendre de l’IA. Ils l’intègrent et la mettent en œuvre, et confèrent une crédibilité essentielle à chaque interaction client. Cette approche leur permet d’acquérir une expérience et une connaissance approfondie du terrain, et transforme leur stratégie de commercialisation grâce à des compétences et une expertise qui les distinguent auprès des clients », explique dans un billet de blog, Nicole Dezen, directrice des partenariats chez Microsoft.

Pour accélérer cette transformation, Microsoft concentre ses annonces sur le renforcement des compétences, la reconnaissance et la différenciation des partenaires et la simplification des opportunités commerciales.

Sur le premier point, Microsoft intensifie ses efforts en matière de formation. L’entreprise a formé plus de 2,4 millions de personnes sur ses solutions cloud et IA, via un catalogue de 145 cours dédiés, enrichi de 66% sur un an. Les partenaires bénéficient désormais du Partner Skilling Hub, un portail unifié qui inclut des parcours d’apprentissage, certifications et ateliers spécialisés (notamment sur Multi-agents et Copilot).

Pour permettre aux partenaires de se distinguer sur le marché, Microsoft introduit de nouveaux badges et désignations. La plus haute distinction est le badge “Frontier Partner”, qui atteste de la capacité à utiliser l’IA pour générer un impact maximal. Il est complété par des distinctions plus ciblées : « Frontier Distributor » pour les distributeurs les plus performants dans l’accompagnement des PME, « Support Services » pour l’excellence du service client, et enfin la spécialisation « Digital Sovereignty » pour les partenaires qualifiés dans la mise en œuvre de stratégies de cloud souverain sécurisées sur Azure, Microsoft 365 et la sécurité.

Microsoft s’efforce également de simplifier l’engagement et d’étendre les opportunités commerciales pour ses partenaires. Pour démocratiser l’accès à l’IA d’entreprise, l’éditeur propose Microsoft 365 Copilot Business. Cette offre est accessible aux PME (jusqu’à 300 utilisateurs) au prix de 21$ par siège par mois. Elle est disponible via le programme Cloud Solution Provider (CSP), permettant aux partenaires d’intégrer l’IA directement dans les plans Microsoft 365 Business Basic, Standard et Premium de leurs clients.

Autre nouveauté, le programme Microsoft Agent Factory est conçu pour les organisations désireuses de passer rapidement de l’expérimentation à l’exécution de solutions basées sur des agents d’IA. Il permet aux partenaires d’offrir à leurs clients l’accès à 32 services Microsoft via un seul fonds flexible (Plan de préachat Microsoft Agent ou P3), réduisant la complexité des contrats et les coûts initiaux de provisionnement.

Microsoft annonce enfin que la revente d’offre logicielles est désormais disponible mondialement sur le Microsoft Marketplace, simplifiant les transactions pour les partenaires éditeurs. De plus, l’initiative App Accelerate regroupe incitations, outils, accompagnement technique et ressources pour aider les éditeurs à innover et croître plus rapidement, avec une disponibilité complète prévue pour 2026.