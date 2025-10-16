Anne-Marie Calmeil remplace Jean-Paul Alibert à la présidence de l’ESN T-Systems France, filiale de Deutsche Telekom dans l’Hexagone.

A ce poste, elle a l’ambition de renforcer la souveraineté numérique européenne. « Préserver la prospérité de nos entreprises et nos valeurs européennes passe par notre autodétermination numérique », souligne Anne-Marie Calmeil dans un communiqué.

Diplômée en économie et mathématiques à la Sorbonne, elle débute sa carrière en 1998 chez IBM et devient responsable de grands comptes dans les secteurs des médias, des télécommunications et de l’énergie au cours de 15 années passées chez Big Blue. En 2014, elle dirige le marché des médias chez Atos, puis est recrutée chez Orange en tant que global client executive où elle reste trois ans. En 2020, Anne-Marie Calmeil fonde la filiale française de la société de conseil espagnole Everis, devenue NTT DATA, qu’elle développe jusqu’à l’été 2025, avant de rejoindre T-Systems.

Au cours de sa carrière, Anne-Marie Calmeil a également participé à des programmes d’Executive Education de la London Business School et de HEC.

