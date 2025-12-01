Greenspector, pionnier nantais des solutions de mesure de l’impact environnemental des applications numériques, a officiellement été repris par l’hébergeur manceau DRI le 12 novembre dans le cadre d’un plan de cession. La société s’était déclarée en cessation de paiement le 23 juin et faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 16 août.

La reprise porte sur l’ensemble des actifs et des effectifs – une dizaine de collaborateurs, dont les trois co-fondateurs : Thomas Corvaisier, Louis Guyenot, Thierry Leboucq. L’hébergeur confie toutefois la direction générale à une nouvelle recrue : Yves Le Gohebel, l’ancien président du revendeur nantais Connexing (passé en 2023 sous bannière Betoobe)

Pour Régis Josso, directeur général de DRI, l’enjeu de ce rachat est double : préserver la solution de Greenspector qu’il estime pertinente techniquement et enrichir les offres d’IA souveraine de DRI en développant des éco-indicateurs basés sur la technologie de Greenspector.

Exploitant d’un centre de données éco-conçu certifié ISO 14001 et ISO 27001, DRI compte s’appuyer sur ses quelque 6.000 clients pour élargir l’audience de Greenspector. En parallèle, DRI espère que la capacité de Greenspector à mesurer finement l’impact des applications en termes de consommation de batterie sur les flottes de smartphones de toutes générations – et d’un large panel de points de terminaison – va permettre à ses clients de faire un usage plus éclairé et plus frugal de ses offres d’IA.

Photo (de gauche à droite et de haut en bas) : Régis Josso, directeur général, Mickaël Garnier, directeur adjoint, Olivier Philippot, co-fondateur de Greenspector et directeur technique, Thomas Corvaisier, co-fondateur de Greenspector et directeur commercial, Louis Guyenot, support stratégique pour Greenspector, Thierry Leboucq, co-fondateur de Greenspector et directeur marketing & services, Yves Le Gohebel, directeur général de Greenspector, Gaël Brisson, président de Greenspector.