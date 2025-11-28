La Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms (CANUT) enrichit son offre avec le lancement de son accord-cadre dédié aux « Formations IT ». Ce nouveau marché de quatre ans (novembre 2025 à novembre 2029) vise à fournir et mettre en œuvre des formations dans les domaines du numérique et des systèmes d’information (SI), ainsi que les services associés.

Organisé en six lots, attribués à 4 titulaires, cet accord-cadre permet de couvrir l’ensemble des besoins en développement des compétences grâce à une offre adaptée à la diversité des publics (dirigeants, managers, agents DSI) et à leurs enjeux spécifiques.

Acadys est référencé pour les formations stratégiques technologies et SI (élus et dirigeants). Onepoint est choisi pour les formations managériales IT (managers de DSI), ainsi que le lot Audit et conseil sur les formations et plan de développement des compétences IT. Orsys est en charge des formations spécialisées SI (agents de DSI) et des formations numériques classique (Suite Office, PAO, CAO). Le lot pour l’accès à une bibliothèque e-learning de formations en ligne (IT, technique et bureautique) revient enfin aux Éditions ENI.

Ce marché se distingue ainsi par la diversité de ses modalités pédagogiques : présentiel, distanciel, inter ou intra-entreprise, y compris des parcours certifiants, permettant de répondre avec précision aux besoins spécifiques de chaque structure. Un Webinaire de présentation est prévu le 12 janvier 2026.