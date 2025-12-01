A l’occasion de leurs résultats trimestriels, Dell et HP ont lancé des avertissements clairs sur le fait qu’ils se préparent à répercuter la flambée des coûts de la mémoire vive et du stockage. Cette situation est directement liée à une pénurie mondiale de DRAM et de NAND alimentée par l’explosion de la demande liée à l’intelligence artificielle.

Jeff Clarke, directeur des opérations de Dell, a qualifié la pénurie actuelle de « sans précédent » de par sa vitesse et son ampleur. Détaillant la situation face aux analystes, il a précisé : « Ce n’est pas propre à la DRAM. C’est le cas pour la NAND, les disques durs, les technologies de pointe, et dans tout le secteur des semi-conducteurs. On pourrait dire que la demande dépasse largement l’offre. »

Sur un marché très cyclique, Dell a rappelé avoir une longue expérience en la matière avec 7 crises traversées en quarante ans. Mais n’a pas de baguette magique pour autant. « Nous allons tout mettre en œuvre pour minimiser l’impact, mais force est de constater que le coût de revient de tous les produits augmente », a déclaré le dirigeant. « Je ne vois pas comment cela pourrait ne pas se répercuter sur notre clientèle », a-t-il ajouté.

HP de son côté espère disposer de stocks suffisants pour tenir jusqu’au printemps 2026. « Le second semestre est la période où nous nous attendons à voir à la fois des augmentations de prix plus importantes et où nous pensons que la situation aura plus d’impact », a déclaré son PDG Enrique Lores.

Selon lui, « l’effet sera très marqué sur les modèles d’entrée de gamme, dont les marges sont extrêmement sensibles aux prix des composants ». Il précise aussi : « Nous devrons probablement repenser notre gamme, avec des configurations mémoire réduites, tout en augmentant les prix en accord avec nos partenaires et clients directs ».

Pour limiter la casse, HP comme Dell chercheront à diversifier leurs fournisseurs, à renégocier des contrats à long terme et à revoir la composition de leurs offres. Dell met en avant un autre atout.

« Notre modèle de vente directe nous permet de réagir plus rapidement que quiconque aux signaux du marché, d’ajuster nos prix en conséquence et de les réévaluer si nécessaire », a également fait valoir Jeff Clarke. « Nous appliquerons ce modèle aux PC grand public, aux PC professionnels, au stockage serveur et à nos serveurs d’IA. »