Access Group, le pôle numérique d’Eiffage Energie Systèmes en Auvergne-Rhône-Alpes, recrute Thierry Corneloup au poste de directeur adjoint.

Fort d’une expérience de 28 ans chez HP/HPE, Thierry Corneloup dispose d’une expertise solide et d’une connaissance fine de l’écosystème, des clients et des enjeux du marché. Il interviendra aux côtés de la direction actuelle pour soutenir les projets en cours, renforcer les liens avec l’écosystème IT et contribuer à structurer les prochaines phases de développement d’Access Group.

« Je suis honoré de rejoindre Access Group et d’accompagner cette étape clé de son évolution », déclare Thierry Corneloup dans un communiqué. « Je mesure la qualité du travail accompli et je suis déterminé à contribuer à la réussite collective, dans un esprit de coopération et de respect des équipes ».

« L’arrivée de Thierry s’inscrit dans une logique de continuité et de transmission », souligne Dominique Plottier, directeur du pôle numérique d’Eiffage Energie Systèmes. « Son expérience, sa proximité avec les acteurs du marché et sa vision opérationnelle seront des atouts précieux pour les équipes et pour les ambitions que nous portons ».

Pour rappel, la société de distribution et de services rhône-alpine Access Group a cédé 100% de son capital à la branche énergie du groupe de BTP Eiffage fin 2021. Le pôle accompagne les entreprises et les collectivités dans leurs projets de transformation numérique. Les expertises d’Access Group couvrent l’audit, le conseil et l’intégration de solutions numériques : cybersécurité, ingénierie IT, infrastructures, réseaux, télécoms, cloud, vidéoprotection et courant faible.