HP prévoit de supprimer jusqu’à 6.000 emplois d’ici la fin de l’exercice 2028. Le plan de restructuration massif, étroitement lié à l’adoption de l’intelligence artificielle, a été révélé mardi alors que le groupe publiait les résultats du quatrième trimestre et de son exercice fiscal 2025.

Ce plan vise selon HP à rationaliser ses opérations et à adopter l’intelligence artificielle pour accélérer le développement de produits, améliorer la satisfaction client et accroître la productivité. Le constructeur vise environ 1 milliard de dollars d’économies annuelles. Les coûts de restructuration sont estimés à 650 M$ dont 250 M$ pour l’exercice 2026. HP a confirmé que les équipes en charge du développement produit, des opérations internes et du support client seront les plus touchées.

HP comptait environ 58 000 employés à la fin du dernier exercice financier clos fin octobre. Plus de 10% des effectifs actuels sont donc menacés. L’entreprise avait déjà supprimé entre 1.000 et 2.000 emplois en février dernier. La dernière restructuration d’une telle ampleur remonte à 2022, passé le pic de ventes de la période pandémique.

HP a pourtant dépassé les attentes de Wall Street sur le quatrième trimestre de son exercice fiscal. Son chiffre d’affaires a augmenté de 4,2% en glissement annuel pour atteindre les 14,6 Md$ contre 14,4 Md$ attendus. Les revenus de la division PC sont en hausse de 8% à 10,4 Md$ tandis que la division imprimantes recule de 4% à 4,3 Md$. Le bénéfice net s’est établi à 795 M$ contre 763 M$ un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action atteint 93 cents contre 92 cents attendus.

Sur l’ensemble de l’exercice le chiffre d’affaires a progressé de 3,2% à 55,3 Md$. Mais le bénéfice ajusté par action s’inscrit en baisse de 9% sur un an à 3,12$. La société a aussi déçu en prévoyant un bénéfice par action ajusté pour l’exercice 2026 compris entre 2,90 $ et 3,20 $, en dessous de l’estimation moyenne des analystes de 3,33 $.

HP a indiqué que l’approche prudente sur ses perspectives reflète la hausse des coûts engendrée par la politique commerciale américaine, notamment avec les tarifs douaniers. Un autre motif d’inquiétude est la hausse du coût de la mémoire. HP affirme disposer de stocks suffisants pour le premier semestre 2026 mais s’attend à ce que ces prix plus élevés affectent le second semestre.