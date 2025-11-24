Tenexa (ex Groupe Infodis) annonce avoir atteint le Jalon J0 de la qualification SecNumCloud pour son offre de Cloud privé Horizon. La société française de services IT vise une qualification de sa plateforme IaaS à l’été 2026.

« Cette validation du dossier J0 par l’ANSSI marque une étape majeure pour Tenexa, celle de l’entrée dans le processus vers une qualification SecNumCloud. Elle concrétise notre engagement à offrir aux organisations publiques et privées une alternative souveraine et compétitive face aux offres non européennes », commente dans un communiqué Stéphane Clément, président de Tenexa (photo).

L’infrastructure de confiance de Tenexa est opérée uniquement en France par ses équipes internes réparties entre Colombes, Roissy et Lille. Déjà certifiée ISO 27001, ISO 20000 et HDS, elle constitue le socle d’un modèle d’exploitation entièrement maîtrisé, combinant sécurité, performance et conformité.

Tenexa emploie plus de 1.000 collaborateurs et réalise plus de 100 M€ de chiffre d’affaires. Elle propose des services de cybersécurité, infogérance IT et cloud. Prolival est sa filiale dédiée au cloud.

Rappelons qu’à ce stade, l’ANSSI n’a attribué le précieux visa de sécurité qu’à 9 entreprises : Cegedim, Cloud Temple, Index Education, OVH, Oodrive, Orange Business Services, Outscale, Whaller et Worldline. Quatorze dossiers pour la labellisation de nouveaux services sont en cours d’instruction.