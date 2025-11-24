Tenexa (ex Groupe Infodis) annonce avoir atteint le Jalon J0 de la qualification SecNumCloud pour son offre de Cloud privé Horizon. La société française de services IT vise une qualification de sa plateforme IaaS à l’été 2026.

« Cette validation du dossier J0 par l’ANSSI marque une étape majeure pour Tenexa, celle de l’entrée dans le processus vers une qualification SecNumCloud. Elle concrétise notre engagement à offrir aux organisations publiques et privées une alternative souveraine et compétitive face aux offres non européennes », commente dans un communiqué Stéphane Clément, président de Tenexa (photo).

L’infrastructure de confiance de Tenexa est opérée uniquement en France par ses équipes internes réparties entre Colombes, Roissy et Lille. Déjà certifiée ISO 27001, ISO 20000 et HDS, elle constitue le socle d’un modèle d’exploitation entièrement maîtrisé, combinant sécurité, performance et conformité.

Tenexa emploie plus de 1.000 collaborateurs et réalise plus de 100 M€ de chiffre d’affaires. Elle propose des services de cybersécurité, infogérance IT et cloud. Prolival est sa filiale dédiée au cloud.

Rappelons qu’à ce stade, l’ANSSI n’a attribué le précieux visa de sécurité qu’à 9 entreprises : Cegedim, Cloud Temple, Index Education, OVH, Oodrive, Orange Business Services, Outscale, Whaller et Worldline. Quatorze dossiers pour la labellisation de nouveaux services sont en cours d’instruction.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Tenexa franchit une étape clé dans le processus vers une qualification SecNumCloud
Tenexa, société française de services IT spécialisée dans le cloud souverain, la cybersécurité et l’infogérance, annonce avoir franchi une étape décisive dans son parcours de qualification SecNumCloud, avec la validation officielle de son dossier J0...

ITS Integra passe le jalon J0 de la qualification SecNumCloud
L’opérateur français de Cloud et de Services Managés sécurisés vise l’obtention du Visa de sécurité de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour la qualification SecNumCloud de deux de ses offres en...

La nouvelle version du référenciel SecNumCloud va alléger la qualification des éditeurs SaaS
Il y a quelques jours, l’ANSSI annonçait la version 3.2 de son référentiel en matière sécurité informatique à destination des prestataires de services cloud, SecNumCloud. Une version très attendue par le marché. David Chassan, directeur...

L’ANSSI actualise sa certification SecNumCloud
L’ANSSI lance la version 3.2 de sa certification SecNumCloud, le Graal de tout cloud européen en quête de reconnaissance comme « Cloud de confiance ». SecNumCloud… De toutes les certifications de l’ANSSI, c’est sans doute...

Stéphane Clément (Tenexa) : « L’IA classique n’est pas conçue pour l’entreprise » 
L’ESN Tenexa (ex Groupe Infodis) propose une IA souveraine à destination des entreprises. « L’IA classique n’est pas conçue pour l’entreprise », affirme Stéphane Clément, président de Tenexa (cf. photo). « Chaque jour, les collaborateurs passent des heures à...